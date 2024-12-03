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أطباء ينصحون بـ8 أكواب ماء يوميا لصحة أفضل.. وهؤلاء مستثنون

3
DECEMBER
2024
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أكد فريق طبي أميركي أن تناول ثمانية أكواب من الماء يوميا يساعد في الحفاظ على الصحة.
 
واستند الفريق البحثي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إلى نتائج 18 تجربة طبية مختلفة أجريت على عينات عشوائية من المتطوعين حتى توصل إلى هذه النتيجة.
 
ويقول الطبيب بنجامين براين رئيس قسم المسالك البولية في الجامعة إن "الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على نظرة عن قرب بشأن فوائد شرب الماء"، وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تجري تقييما لفوائد استهلاك المياه من منظور التجارب السريرية".
 
وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Jama Network Open" أن تناول ثمانية أكواب من الماء يوميا يقي من تكرار الإصابة بحصوات الكلى، وأن شرب ستة أكواب أو أكثر من الماء يساعد البالغين في إنقاص الوزن.
 
وأظهرت الدراسة أن الإكثار من شرب الماء يقلل احتمالات الإصابة بالصداع العادي والنصفي ويساعد في الوقاية من عدوى المسالك البولية. واتضح أيضا أن شرب أربعة أكواب من الماء يوميا يساعد في ضبط معدلات السكر في الدم، بل وضبط ضغط الدم إلى المستويات الصحيحة.
 
ويوضح براين أن نصيحة الإكثار من شرب الماء لا تسري على الجميع، ويقول إنه رغم خطورة الجفاف على الجسم، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون مثلا من كثرة التبول لأسباب صحية مختلفة ليسوا بحاجة للإفراط في شرب الماء لتلافي التعرض لمشكلات في حياتهم اليومية.
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