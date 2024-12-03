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بسبب السالمونيلا.. سحب الخيار من ولايات أميركية والسلطات تحقق

3
DECEMBER
2024
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قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها تحقق في تفشي عدوى السالمونيلا التيفيموريوم المرتبطة بتناول الخيار في ولايات عدة.
 
ويرتبط تفشي العدوى بالخيار الأمريكي الذي تزرعه شركة أجروجاتو في سونورا بالمكسيك.
 
وجرى الإبلاغ عن 68 شخصا مصابا بسلالة السالمونيلا من 19 ولاية اعتبارا من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن بين الخمسين شخصا الذين تتوفر معلومات عنهم، نُقل 18 منهم إلى المستشفى. ولم ترد أنباء عن أي حالة وفاة.
 
حمى وآلام بالمعدة
وتتسبب بكتيريا السالمونيلا في الإصابة بالإسهال والحمى وآلام المعدة. ومن بين 33 شخصا أجريت معهم مقابلات، أفاد 27 شخصا بأنهم تناولوا الخيار.
 
وبدأت شركات صن فيد بروديوس وبالويان فارمز وروس ديفيز عمليات سحب طوعية لشحنات من الخيار.
 
وتتعاون إدارة الأغذية والعقاقير مع الشركات التي بدأت في عمليات سحب الخيار ومع عملائها المباشرين لتحديد ما إذا كانت عمليات سحب إضافية ستكون ضرورية، كما تتعاون الإدارة أيضا مع مستوردين إضافيين حصلوا على الخيار الذي تزرعه شركة أجروجاتو.
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