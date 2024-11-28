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سرطان الرئة.. ترتفع نسبة وفياته بسبب التشخيص المتأخر

28
NOVEMBER
2024
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يعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، وتقوم الجهات الصحية حول العالم بتنظيم الفعاليات التوعوية بين المجتمع خلال نوفمبر من كل عام للاحتفال به وتثقيف المجتمع حوله وزيادة الوعي به.
 
فيما يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة بعض عوامل الخطر، مثل: التدخين، أو التعرض للتدخين السلبي.
 
وأوضح الدكتور حسان جعفر، استشاري طب الأورام، أن سرطان الرئة يعتبر أكثر حالات السرطان التي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم في عام 2022 وأكثر حالات الوفاة شيوعًا أيضًا.
 
وأضاف خلال حديثه لسكاي نيوز عربية: يعتبر عامل الخطر الأكثر شيوعًا هو التدخين على مستوى العالم ولكن هناك عوامل خطر أخرى مثل التلوث والتعرض للإشعاع والعديد من الممارسات الأخرى، حيث أن تقدم العمر أيضاً يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
 
ولفت إلى أن سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطان تحديًا وله معدل وفيات مرتفع والسبب الرئيسي لذلك هو التشخيص المتأخر، حيث يتم تشخيص أكثر من ثلثي مرضى سرطان الرئة في وقت متأخر.
 
وقد أظهر الفحص المبكر وجهود التوعية بالمرض تحسنًا في العمل والإدارة المبكرة وزيادة معدل الشفاء.
 
وقال: "إن بعض مرضى سرطان الرئة قد لا يكون لديهم تاريخ تدخين أو تاريخ بسيط مع التدخين، لكن التشخيص يبقى واحدأ وإن تعددت أسباب الإصابة، ومع اختلاف خصائص وعوامل الإصابة تبقى الوقاية خير من العلاج، فيما يعد العلاج الموجة من العلاجات الحديثة لهذا المرض، إلى جانب العلاج الكيماوي والعلاجات الجراحية لإستئصال الأورام في الرئة".
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