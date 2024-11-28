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تضعف الصحة العقلية وتقلب المزاج.. احذروا هذه الأطعمة

28
NOVEMBER
2024
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يمكن أن يتطلب، علاج أعراض القلق وتقلبات الحالة المزاجية، إدخال تغييرات على نمط الحياة. وبحسب ما ذكره موقع Mayo Clinic، لا توجد أي تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تعالج القلق، ولكن ما يمكن أن يساعد هو مراقبة ما يتم تناوله من طعام.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك 8 أطعمة ومشروبات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الحالة العقلية والمزاجية، كما يلي:
 
1. الوجبات الخفيفة السكرية
يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى تقلبات مزاجية وانهيار الطاقة، ما يؤدي إلى القلق أو الاكتئاب.
 
2. الكافيين
يسهم تناول الكثير من الكافيين في زيادة الشعور بالتوتر والقلق واضطراب النوم، وكلها تؤثر على الصحة العقلية.
 
3. الدهون المتحولة
توجد الدهون المتحولة في السمن والوجبات الخفيفة المصنعة، وهي مرتبطة بالتهاب الدماغ واضطرابات الحالة المزاجية.
 
4. الأطعمة الغنية بالصوديوم
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تعطيل الوظائف العصبية وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
 
5. اللحوم المصنعة
تحتوي الأطعمة مثل النقانق واللحوم المقددة على مواد حافظة ودهون غير صحية، والتي يمكن أن تساهم في الالتهاب وتدهور الصحة العقلية.
 
6. الأطعمة المقلية
ترتبط الأطعمة المقلية والدهنية بالالتهاب، والذي يمكن أن يؤثر على وظائف المخ والحالة المزاجية.
 
7. الكربوهيدرات المكررة
يمكن أن تتسبب الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعجنات في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى التهيج والقلق.
 
8. المحليات الصناعية
من المعروف أن المحليات الصناعية يمكن أن تتداخل مكوناتها، على سبل المثال الأسبارتام، مع النواقل العصبية، مما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الحالة.
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