إصابة شديدة بكورونا تقلص أورام السرطان؟.. دراسة تكشف

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على الرغم من انتهاء خطر فيروس كورونا الذي أرعب العالم قبل سنوات، إلى حد كبير، لكن الدراسات لا تتوقف كي تكشف مزيداً عنه.

الإصابة الشديدة تقلص حجم الأورام

فقد أشارت دراسة حديثة أُجريت على الفئران إلى احتمال وجود رابط بين الإصابة بكورونا ومرض السرطان.

ولفتت إلى أن الإصابة الشديدة بالفيروس قد تسهم في تقليص حجم الأورام السرطانية من خلال تحفيز الجسم على إنتاج نوع خاص من الخلايا المضادة لها، وفقا لموقع "ساينس أليرت".

كما تابعت أن هذه النتائج تفتح آفاقا جديدة لفهم دور الجهاز المناعي في محاربة السرطان، خصوصا أنها تستهدف العديد من الأدوية الحالية الجهاز المناعي لتعزيز قدراته الدفاعية.

وأشارت إلى أن الدراسة ركزت على نوع من خلايا الدم البيضاء تُعرف بالخلايا الوحيدة، لافتة إلى أنها تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الجسم ضد العدوى والتهديدات الأخرى.

أما في حالات الورم، فيمكن أن تُختطف هذه الخلايا بوساطة الخلايا المصابة وتتحول إلى خلايا داعمة للورم تحميه من الهجمات المناعية.

إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن الإصابة الشديدة بفيروس كورونا تحفز الجسم على إنتاج نوع خاص من الخلايا الوحيدة بخصائص مضادة للسرطان،

وقد أُطلق على هذه الخلايا اسم "الخلايا الوحيدة المستحثة"، وهي خلايا مدربة خصيصا لاستهداف الفيروس، لكنها تحتفظ أيضا بقدرتها على محاربة الخلايا السرطانية.

سرطانات غير عادية

يشار إلى أنه بعد وباء فيروس كورونا، بدأ الأطباء يشخصون سرطانات غير عادية ونادرة لدى أشخاص من مختلف الأعمار، ما أعاد فكرة معروفة لدى خبراء الصحة أن الفيروسات يمكن أن تسبب ظهور السرطان أو تعيده بسرعة إلى الواجهة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وكان فيروس كورونا أرعب العالم بعد أن انتشر إلى حد كبير مخلفا ملايين الضحايا.