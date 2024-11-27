لن تصدق.. 7 عناصر غذائية تقوي البصر الضعيف

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لا شك في أن إدخال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الخضراوات الورقية والفواكه الحمضية والأسماك الدهنية والمكسرات والبذور والبيض والجزر في النظام الغذائي يمكن أن يعزز صحة العين ويُحسن الرؤية الضعيفة ويقلل من مخاطر مشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.

فقد أوضحت دراسة جديدة أن من بين جميع الحواس، يجب أن تكون الرؤية واحدة من أكثر الحواس قيمة، والحفاظ عليها لا يقتصر على الذهاب إلى الفحوصات مع أخصائي العيون أو انتظار زوج من النظارات الصحيحة.

كما ثبت أن التوازن الغذائي الغني بالعناصر المهمة يعزز الرؤية الطبيعية ويمكنه أيضًا إعادة الرؤية الضعيفة إلى طبيعتها. ويمكن أن يؤخر حتى فقدان البصر بسبب الشيخوخة والحالات المرتبطة بها مثل إعتام عدسة العين ومتلازمة جفاف العين والضمور البقعي. تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك، على تقوية العيون وتحسين وظائفها.

الخضراوات والأسماك

تهدف زيادة كميات الخضراوات الورقية أو الأسماك الدهنية إلى جعل النظام الغذائي متكاملاً، ولكن في نهاية المطاف يكون لها هدف واضح وهو الحفاظ على عيون صحية ونشطة لسنوات عديدة.

بدوره، أفاد دكتور ديجفيجاي سينغ، مدير مركز نوبل للعناية بالعيون في الهند، بأن ثمانية من كل عشرة أطباء عيون يعتقدون أن تناول عوامل مثل أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مفيد جدًا لعمل العين وكذلك الوقاية من اضطرابات العين المرتبطة بالعمر"، مشيرًا إلى أن أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، الموجودة في لحوم الأسماك مثل السلمون، ضرورية للحفاظ على صحة الشبكية وتقليل متلازمة جفاف العين.

وتابع أن فيتامين E وC، المستخرجان من الفواكه والخضراوات والمكسرات، ومضادات الأكسدة الأخرى تمنع العين من الإجهاد التأكسدي بسبب الأشعة فوق البنفسجية وكذلك التلوث الذي يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كما شرح أن اللوتين والزياكسانثين، على سبيل المثال، موجودان في السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى، ويعتقد أنهما يعملان كواقي شمس للعين عن طريق حجب الضوء الأزرق.

كذلك لفت إلى أن الزنك يتوافر في معظم المحار والبقوليات، وهو مهم أيضًا في "صحة الشبكية والدفاع عن الرؤية الواضحة. ومن الواضح أنه بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد، يجب دمج هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي من أجل إعادة الرؤية الضعيفة إلى وضعها الطبيعي وكذلك تأخير تطور أمراض أخرى قد تكون ضارة بصحة العين ووضوحها لفترة طويلة من الزمن".

فيما يرى دكتور نيراج ساندوجا، طبيب وجراح عيون وجراح عيون بمركز فيان للعين والشبكية، أن "اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الرؤية وتقليل خطر مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر"، ناصحًا بالحرص على تناول الأطعمة التالية:

1. الخضراوات الورقية

السبانخ: غنية باللوتين والزياكسانثين

الكرنب: غني بفيتامينات A و C

2. الحمضيات والتوت

البرتقال: غني بفيتامين C

الفراولة: غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة

3. الأسماك الدهنية

السلمون: غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية

السردين: غني بأوميغا-3 وفيتامين D

4. المكسرات والبذور

اللوز: غني بفيتامين E

بذور دوار الشمس: غنية بفيتامين E والزنك

5. البيض والجزر

البيض: غني باللوتين والزياكسانثين

الجزر: غني بفيتامين A

6. أطعمة مفيدة أخرى

البطاطا الحلوة: غنية بفيتامين A

الأفوكادو: غني باللوتين والزياكسانثين

الشوكولاتة الداكنة: غنية بالفلافونويد

يشار إلى أن الخبراء ينصحون عادة باختيار إجراء مثل هذه التغييرات الآن وتنفيذها في المستقبل أفضل من انتظار النتائج، وذلك لأن مدى قوة بصر المرء سيتضح مع تقدمه في العمر.

كما يجب أن تكون التغذية السليمة من الأولويات لأنها تنعكس بشكل إيجابي للغاية على صحة العين وتقلل من احتمالية حدوث أي مشاكل في العين لاحقا.