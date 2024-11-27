هل يمكن للمصابين بالشلل التحكم في ذراع روبوت؟

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قالت شركة "نيورالينك" التابعة للميليادير الأميركي إيلون ماسك إنها ستبدأ اختبار تقنية بمقدورها تمكين شخص مصاب بالشلل من التحكم بذراع روبوت عبر أفكاره.

وأعلنت الشركة الموافقة وبدء تجربة دراسة جدوى للتوسع في اختبار القدرة على التحكم عبر تقنية "واجهة الدماغ والحاسوب" (BCI) باستخدام شريحة "N1" وذراع روبوت، بحسب منشور لـ"نيورالينك" عبر منصة "إكس" المملوكة أيضًا لماسك.

و"واجهة الدماغ والحاسوب" هي طريقة للاتصال المباشر بين دماغ الإنسان والحاسوب دون الحاجة لاستخدام أعضاء وأطراف الجسم، حيث تتيح للإنسان إصدار أوامر لجهاز إلكتروني باستخدام نشاط الدماغ فقط.

وكانت "نيورالينك" تعمل على تطوير تقنية "واجهة الدماغ والحاسوب" منذ تأسيسها في عام 2016، ونجحت في زرع شريحة تستخدم تلك التقنية في دماغ شخص العام الماضي، حيث استطاع استخدام أفكاره في التحكم بمؤشر حاسوب لتحريك قطع الشطرنج على شاشة الحاسوب في لعبة.

وكشفت "نيورالينك" في أغسطس 2024 أنها زرعت شريحة دماغية لمتطوع ثان، وتخطط لثمان تجارب أخرى على مدار الأشهر المقبلة.