لشعر صحي وجيد المظهر.. إليك 9 أفضل زيوت

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منذ قرون، تستخدم الزيوت الطبيعية لأغراض العناية الشخصية. وبطبيعة الحال فإن الأبحاث العلمية توصلت إلى الأنواع التي يمكن أن تحقق أفضل نتائج للعناية بالشعر ومنع تساقطه وتعزيز نموه.

في هذا السياق انتقت منصة TATA 1mg الرائدة في مجال الرعاية الصحية، 9 من أفضل الزيوت الطبيعية للحصول على شعر صحي وجيد المظهر:

1. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية. ولأنه يتغلغل في جذع الشعرة، يسهم في ترطيب الشعر ويقويه مع تقليل فقدان البروتين.

2. زيت إكليل الجبل

يشتهر بخصائصه المحفزة، حيث يسهم في تحسين الدورة الدموية بفروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

3. زيت الخروع

من المعروف أن زيت الخروع يتميز بمحتوى عالٍ من حمض الريسينوليك، لذلك فهو يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.

4. زيت الأرغان

يأتي زيت الأرغان في مرتبة متميزة بين الزيوت الطبيعية لأنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. ومن فوائد استخدامه ترطيب وتغذية الشعر، وتقليل التقصف وزيادة اللمعان.

5. زيت الجوجوبا

على غرار الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، يساعد زيت الجوجوبا على توازن إنتاج الزيت ويرطب دون انسداد المسام.

6. زيت الزيتون

يعد من الزيوت المهمة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تغذي الشعر ويمكن أن يساعد في تقليل التجعد والتكسر.

7. زيت النعناع

يتميز برائحته المنعشة، بالإضافة إلى أنه يمكنه تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر.

8. زيت شجرة الشاي

بفضل خصائصه المضادة للفطريات، يساعد في الحفاظ على فروة الرأس صحية وخالية من القشرة، والتي يمكن أن تساهم في تساقط الشعر.

9. زيت اللوز

إن زيت اللوز غني بفيتامين E والأحماض الدهنية، مما يجعله مفيداً في تغذية الشعر ويساعد استخدامه على منع التقصف.

نصيحة إضافية

عند استخدام هذه الزيوت، غالباً ما يكون من المفيد تدليكها في فروة الرأس لتعزيز الدورة الدموية وامتصاصها. وينبغي مراعاة الاستخدام المنتظم حيث يمكن أن يؤدي إلى الحصول على شعر أكثر صحة وقوة.