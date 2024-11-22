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عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم

22
NOVEMBER
2024
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يمكن أن يؤثر سرطان الفم على اللثة واللسان والجزء الداخلي للخدين أو الشفاه، ومن أبرز أعراضه: ظهور كتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرأس أو الرقبة.
 
وبهذا الصدد، أوضح الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحة الفم الخيرية في المملكة المتحدة، أن زيادة حالات سرطان الفم تستدعي اليقظة، خاصة في ظل أن العديد من الناس لا يدركون العوامل التي تعرضهم للإصابة بالمرض، ما يقلل من احتمالية اتخاذهم خطوات وقائية. 
 
وقال كارتر: "سرطان الفم قد يؤثر على أي شخص، وقد يكون له تأثير مدمر على الحياة. نحتاج إلى زيادة الوعي بالأعراض وعوامل الخطر، وأهم من ذلك ضرورة الكشف المبكر، حيث يتم تشخيص العديد من الحالات في مراحل متأخرة".
 
عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الفم
 
كشفت مؤسسة صحة الفم الخيرية عن 5 عادات قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض، ونصحت بتعديلات في نمط الحياة لتقليل هذه المخاطر.
 
1. التدخين
 
قال كارتر: "التبغ هو السبب الرئيسي لسرطان الفم، ويمكن للإقلاع عن التدخين أن يقلل من المخاطر بشكل كبير". كما تعد الفحوصات الدورية للأسنان ضرورية أيضا إذا كنت تدخن.
 
2. التبغ المطحون أو تبغ المضغ
 
حذرت مؤسسة صحة الفم من أن استخدام التبغ الخالي من الدخان، مثل التبغ المطحون أو تبغ المضغ، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم بنسبة كبيرة. 
 
وقال كارتر: "على الرغم من أن هذه المنتجات تعتبر بديلا للتدخين، إلا أنها تحمل مخاطر صحية كبيرة. يجب الإقلاع عنها وطلب المساعدة من المتخصصين في الرعاية الصحية".
 
3. الإفراط في تناول الكحول
 
يعد أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.
 
وأوضح كارتر: "الوعي بخطر الكحول ما زال ضعيفا، لكن تقليل تناول الكحول يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الفم".
 
4. ممارسة الجنس بطريقة غير آمنة
 
أشار كارتر إلى أن حالات سرطان الفم المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) تزداد بشكل ملحوظ. وهذا الفيروس، الذي ينتقل عادة عبر ملامسة الجلد للجلد أثناء ممارسة الجنس أو من خلال الجنس الفموي، قد يسبب سرطان الفم لدى بعض الأشخاص.
 
وأضاف: "ممارسة الجنس الآمنة وإجراء الفحوصات المنتظمة يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري. كما يُنصح بتلقي اللقاح ضد الفيروس، الذي يوفر حماية فعّالة".
 
5. النظام الغذائي غير الصحي
 
أوضح كارتر أن النظام الغذائي غير الصحي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم. بينما يمكن أن يقلل تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات من هذا الخطر.
 
وأظهرت الأبحاث أن تناول الفاكهة بانتظام يمكن أن يقلل من هذا الخطر بنسبة تصل إلى 48%.
 
وقال كارتر: "إجراء تغييرات صغيرة، ولكن مستمرة في النظام الغذائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الفم".
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