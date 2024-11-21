نصائح لعشاق الشوكولاته

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تشير الدكتورة كريستينا بودوروجنيوك أخصائية الغدد الصماء إلى أن الشوكولاتة تحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات الضرورية للإنسان، ومع ذلك على البعض الحد من تناولها.

ووفقا لها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وأمراض الكبد وارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني وارتفاع نسبة الكوليسترول، الحد من تناولها.

وتقول: "بالطبع تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة في اليوم لن يسبب أي ضرر، ولكن تناول كمية كبيرة منها سيؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومشكلات في الكبد، أي على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وأمراض الكبد وارتفاع مستوى ضغط الدم وداء السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، التحكم بكمية الحلويات التي يتناولونها بما فيها الشوكولاتة. وأعتقد أن هذا المنتج لا ينبغي أن يكون في نظامهم الغذائي اليومي".

وتشير الطبيبة إلى أن 100 غ من الشوكولاتة تحتوي على 500-600 سعرة حرارية، لذلك تنصح بتناول ما لا يزيد عن 30 غراما من الشوكولاتة في اليوم. وبما أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أقل من السكر لذلك يجب أن تعطى لها الأفضلية.

ووفقا لها، تستحق الشوكولاتة أن تكون في النظام الغذائي للإنسان، ولكن فقط بكمية وجودة معينة. ويمكن تناول الشوكولاتة بالحليب، والشوكولاتة البيضاء، والداكنة لأنها تحتوي على الفوسفور، وعلى زبدة الكاكاو وحبوب الكاكاو،. كما أنها تساهم في إنتاج هرموني السعادة والمتعة (السيروتونين والدوبامين) في الجسم، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ.