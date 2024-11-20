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لخفض مستويات السكر بالدم.. عليك بـ6 خضراوات غنية بالألياف

20
NOVEMBER
2024
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تتوافر الألياف الغذائية بشكل رئيسي في الخضراوات والفواكه.
 
وتوفر الأطعمة الغنية بالألياف فوائد صحية، مثل المساعدة في الحفاظ على وزن صحي للجسم، وخفض خطر الإصابة بداء السكرى وأمراض القلب، وكذلك بعض أنواع السرطان.
 
وبحسب ما نشره موقع India، فإن هناك بعض الخضراوات التي تتميز بمستويات أعلى من الألياف بما يرشحها كاختيار مثالي لمرضى داء السكري، كما يلي:
 
1. البروكلي
يساعد البروكلي على تحسين حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم.
 
2. الفلفل الحلو
يحتوي الفلفل الحلو على سعرات حرارية منخفضة ولكنه غني بالألياف، ويساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.
 
3. الملفوف الأخضر
إن الملفوف الأخضر غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية. وتساعد الألياف التي يهضمها ببطء في تنظيم مستويات الغلوكوز.
 
4. القرنبيط
يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.
 
5. ‏السبانخ
تحتوي السبانخ على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ولكنها غنية بالألياف، مما يبطئ امتصاص الغلوكوز ويساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.
 
6. الهليون
يساعد الهليون، المعروف أيضًا باسم الأسبارغاس، على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين.
 
الهليون
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