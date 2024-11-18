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دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن

18
NOVEMBER
2024
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تسعى دراسة حديثة أجراها فريق ياباني إلى تمهيد الطريق أمام تطوير علاجات تستهدف تقليل المشكلات الصحية مثل اضطرابات الكلى للأطفال منخفضي الوزن عند الولادة، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.
 
وجاء البحث في وقت يولد فيه عدد متزايد من الأطفال في اليابان وزنهم أقل من 2500 غرام، مما يجعلهم يواجهون خطرا أعلى وغير مبرر للإصابة بأمراض مرتبطة بنمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر في مرحلة البلوغ.
 
 
وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "آي ساينس" الأميركية، الأسبوع الماضي، أن الفريق في البحث الذي قادته جامعة توهوكو، تمكن من تطوير طريقة لإنتاج فأرة منخفضة الوزن عند الولادة أصيبت باضطرابات في الكلى وارتفاع ضغط الدم مع تقدمها في العمر.
 
ويسعى الفريق لتجربة علاجات على الفأرة للحيلولة دون إصابتها بالأمراض التي ستعاني منها في فترة لاحقة من عمرها.
 
وقال فريق البحث إن نحو 10 بالمئة من الأطفال في اليابان، يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.
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