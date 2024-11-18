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مشروب سحري يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري

18
NOVEMBER
2024
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تشير أحدث الأبحاث إلى أن هناك مشروبا ساخنا معينا يمكن أن يكون أكثر فائدة مما يعتقد الكثيرون، علاوة على أنه خبر رائع لأولئك الذين يحبون الحلويات، وفقًا لما نشره موقع Surrey Live. إنه مشروب الشوكولاتة الساخنة اللذيذ.
 
نوبات قلبية وسكري
فقد أشاد العلماء في الشهر الماضي بمكون رئيسي في هذا المشروب، وهو "الفلافونويدات"، المشهورة بخصائصها التحويلية المضادة للأكسدة وللالتهابات. فعند تناولها، يُعتقد أنها تخفض نسبة الكوليسترول السيئ وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو النوبات القلبية، بينما تقدم أيضًا "فوائد محتملة للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع الثاني".
 
الشوكولاتة الساخنة
ومن المثير للدهشة أن تلك الفوائد يمكن الحصول عليها عند تناول مشروب الشوكولاتة الساخنة. والأهم من ذلك، يوضح موقع "هيلث لاين" Healthline أن الأمر لا يقتصر على أي نوع شوكولاتة فحسب، بل إنه الكاكاو أي النسخة الخام غير المعالجة منه.
 
الكاكاو الخام
ففي كثير من الأحيان، تحتوي منتجات الكاكاو على القليل جدًا من السكر أو لا تحتوي على أي سكر على الإطلاق.
 
ولكن يوضح الخبراء في "هيلث لاين": هناك "شكل نقي من الكاكاو وهو بشكل عام أقل معالجة وأكثر كثافة من العناصر الغذائية مقارنة بمعظم منتجات الكاكاو الأخرى".
 
طريقة تحضير صحية
ويضيف الخبراء أنه "لتحضير مشروب شوكولاتة ساخنة مغذية بدون كميات كبيرة من السكر المضاف، يتم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو إلى كوب من الحليب الساخن، ثم توضع فوقه رشة من القرفة ويتم تحليتها بقليل من العسل".
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