غذاء مثالي للرياضيين والراغبين في إنقاص الوزن

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كشفت الطبيبة الروسية وأخصائية التغذية، مارينا ماكيشا عن فوائد مادة غذائية، اعتبرتها مثالية للرياضيين والراغبين في إنقاص الوزن.

وقالت الطبيبة خلال برنامج طبي يعرض على قناة "روسيا" التلفزيونية:"تبين أن جبن القريش ليس مفيدا للعظام والمناعة فحسب، بل يساعد أيضا على التحكم بالوزن وحالة العضلات. هذه المادة الغذائية تعتبر من الأطعمة المفضلة التي يوصي بها أخصائيو التغذية للأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم".

وأضافت:"إذا كان جبن القريش قليل الدسم فإن محتوى السعرات الحرارية فيه يعادل 70-80 سعرة حرارية لكل 100 غ فقط، ويمكن تناول ما بين 200 إلى 300 غ من هذه المادة حتى عند اتباع حمية غذائية، وبالإضافة إلى ذلك فإن جبن القريش يحوي على بروتين خاص يدعى الكازين، وهذا البروتين ينتمي لفئة البروتينات التي يمتصها الجسم ببطئ، ويستغرق الجسم وقتا أطول لهضمه مقارنة بالبروتينات الأخرى، لذا فإن تناول هذا البروتين يعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، ما يسمح بالتحكم بالشهية والرغبة في تناول الطعام".

وأشارت الطبيبة إلى أن الرياضيين يحبون تناول جين القريش في المساء، فالبروتينات بطيئة الامتصاص الموجودة فيه تحمي عضلاتهم طوال الليل كي لا تتحلل بسبب الهرمونات التي يفرزها الجسم بعد ممارسة الرياضة.

ونوهت إلى وجود العديد من المواد الغذائية التي تساعد على كبح الشهية وضبط الوزن، ومنها البيض ولحوم الأسماك التي توفر للجسم البروتينات والأحماض الأمينية، إضافة إلى الأفوكادو الذي يحتوي على الأحماض الدهنية والألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة.