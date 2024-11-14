living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غذاء مثالي للرياضيين والراغبين في إنقاص الوزن

14
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت الطبيبة الروسية وأخصائية التغذية، مارينا ماكيشا عن فوائد مادة غذائية، اعتبرتها مثالية للرياضيين والراغبين في إنقاص الوزن.
 
وقالت الطبيبة خلال برنامج طبي يعرض على قناة "روسيا" التلفزيونية:"تبين أن جبن القريش ليس مفيدا للعظام والمناعة فحسب، بل يساعد أيضا على التحكم بالوزن وحالة العضلات. هذه المادة الغذائية تعتبر من الأطعمة المفضلة التي يوصي بها أخصائيو التغذية للأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم".
 
وأضافت:"إذا كان جبن القريش قليل الدسم فإن محتوى السعرات الحرارية فيه يعادل 70-80 سعرة حرارية لكل 100 غ فقط، ويمكن تناول ما بين 200 إلى 300 غ من هذه المادة حتى عند اتباع حمية غذائية، وبالإضافة إلى ذلك فإن جبن القريش يحوي على بروتين خاص يدعى الكازين، وهذا البروتين ينتمي لفئة البروتينات التي يمتصها الجسم ببطئ، ويستغرق الجسم وقتا أطول لهضمه مقارنة بالبروتينات الأخرى، لذا فإن تناول هذا البروتين يعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، ما يسمح بالتحكم بالشهية والرغبة في تناول الطعام".
 
وأشارت الطبيبة إلى أن الرياضيين يحبون تناول جين القريش في المساء، فالبروتينات بطيئة الامتصاص الموجودة فيه تحمي عضلاتهم طوال الليل كي لا تتحلل بسبب الهرمونات التي يفرزها الجسم بعد ممارسة الرياضة.
 
ونوهت إلى وجود العديد من المواد الغذائية التي تساعد على كبح الشهية وضبط الوزن، ومنها البيض ولحوم الأسماك التي توفر للجسم البروتينات والأحماض الأمينية، إضافة إلى الأفوكادو الذي يحتوي على الأحماض الدهنية والألياف الغذائية التي تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   