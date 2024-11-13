living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لـ"شيخوخة ناجحة".. دراسة حديثة تكشف ساعات النوم المطلوبة

13
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة حديثة أن الوصول لسن الشيخوخة بأقل عدد من المشكلات الصحية يتطلب عوامل عدة، منها النوم أكثر من 7 ساعات.
 
وشملت الدراسة 3306 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 45 عاما وما فوق، سجلت عادات نومهم في عام 2011 و2013 و2015، تلا ذلك فحص صحي بعد 5 سنوات، وفق ما نشر موقع "ساينس أليرت".
 
وأظهرت البيانات، التي حللها فريق من جامعة وينتشو الطبية في الصين، أن أولئك الذين يحصلون على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم في الليلة يميلون إلى التمتع بصحة أفضل بشكل ملحوظ في وقت لاحق من الحياة.
 
وأوضح الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تم تقييم الشيخوخة الناجحة في عام 2020 وتم تعريفها على أنها خالية من الأمراض المزمنة الرئيسية، وعدم وجود إعاقة جسدية، ووظيفة إدراكية عالية، وصحة عقلية جيدة، والمشاركة النشطة في الحياة".
 
وأخذ فريق البحث في الاعتبار عوامل بما في ذلك الوزن واستهلاك الكحول في تحليلهم، على الرغم من أن طبيعة الدراسة لا يمكنها تأكيد وجود رابط مباشر بين السبب والنتيجة.
 
وتقدم هذه الدراسة بحسب الموقع المزيد من الأدلة على أهمية النوم المستمر والممتد.
 
وقد سلطت أبحاث سابقة الضوء أيضا على أن 7 ساعات في الليلة هي نقطة انطلاق محتملة للنوم الجيد والشيخوخة الجيدة، كما أن هناك روابط بين النوم والحماية من مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الجسدية والعقلية.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   