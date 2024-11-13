للحفاظ على صحة القلب.. تعرف على 4 أطعمة يجب تجنبها

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تظل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. وتلعب العوامل الرياضية والوراثية دورا في هذا الأمر، فيما يمتلك النظام الغذائي تأثيرا كبيرا على ضغط الدم والكوليسترول ومستويات الالتهاب، وبالتالي صحة القلب.

ووفق ما نشر موقع "She Finds" يمكن أن تساهم بعض الأطعمة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم، في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا للدكتور جيريمي لندن، جراح القلب، فإن هناك 4 أطعمة يفضل تجنبها للحفاظ على صحة القلب.

الوجبات السريعة

أوضح لندن أن أبرز هذه الأطعمة هي الوجبات السريعة والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب مستوياتها العالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والسكريات المضافة، حيث يتم قلي العديد من هذه الأطعمة السريعة ومعالجتها وطهيها في زيوت ضارة للغاية بالقلب.

وأضاف لندن: "معظم ما هو متاح في سلاسل الوجبات السريعة ليس طعاما حقيقيا".

الحليب

وتابع جيريمي: "نحن الثدييات الوحيدة التي تشرب الحليب خارج مرحلة الرضاعة، ونشربه من نوع مختلف؛ فكر في الأمر".

والأبحاث حول استهلاك منتجات الألبان وأمراض القلب ليست واضحة، فتشير بعض الدراسات إلى أن منتجات الألبان مثل الحليب تحتوي على نسبة من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول السيئ، ومع ذلك، يمكن أن يعتمد هذا أيضًا على الشخص ونوع منتج الألبان المستهلك.

وتمدح منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي لفوائدها الصحية، في حين يقترح بعض خبراء الصحة الالتزام بخيارات الألبان قليلة الدسم.

المشروبات الغازية

عند طلب وجبات سريعة فإن كوبا كبيرا من الصودا يكون محببا، ومع ذلك، من المعروف أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، وخاصة الفركتوز والسكروز.

يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى السمنة، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

المشروبات الكحولية

وفقا للدكتور جيريمي، فإن المشروبات الكحولية ضارة بكل جزء رئيسي في الجسم تقريبا، فهذه المشروبات كثيفة السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة من الكحول بانتظام إلى ارتفاع ضغط الدم، وهذا أمر مثير للقلق لأن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر معروف لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يكشف الدكتور لندن أن "الكحول سامة تماما لكل خلية في أجسامنا، حتى الاستخدام المعتدل أو العرضي ضار في الواقع".

ويحذر قائلا: "إذا كنا نعمل بجد لتحسين قلبنا، فإن أقل ما يمكنك فعله هو التوقف عن تسميم جسمك بنشاط".