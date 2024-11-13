مكون غذائي "يسرّع" تعافي العضلات بعد ممارسة الرياضة

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كشفت دراسة جديدة عن مكوّن غذائي قد يساعد في تسريع عملية التعافي من الألم الناتج عن تلف العضلات بعد التمارين الرياضية.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة أستاذ التمارين الرياضية وعلوم التغذية في جامعة سان دييغو الأميركية، مارك كيرن، أن المشاركين الذين تناولوا 60 غراما من اللوز يوميا لمدة 8 أسابيع، شهدوا تحسنا أكبر في عملية التعافي مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من البريتزل (نوع من المخبوزات غالبا ما يكون مغطى بالملح) من حيث السعرات الحرارية.

وتضمنت النتائج انخفاضا ملحوظا في مستويات كيناز الكرياتين، الذي يعتبر من المؤشرات الأساسية لتلف العضلات، وفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية.

كما شهد المشاركون الذين تناولوا اللوز انخفاضا أسرع في مستويات هذا الإنزيم بعد مرور 72 ساعة من التمرين، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الأداء العضلي بعد 24 و72 ساعة.

ويقول كيرن: "اللوز يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تساهم في دعم التعافي من التمارين الرياضية، مثل البروتينات ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية".

كما يمكن أن يساهم اللوز في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول.

ومع ذلك، أوصى الخبراء أي شخص يعاني من مشكلات في مستويات السكر أو الكوليسترول بمراجعة طبيبه قبل تضمين اللوز بشكل مستمر في نظامه الغذائي.