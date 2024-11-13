أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما

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تدرس حكومة أستراليا فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأقل من 16 عاما.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن "وسائل التواصل الاجتماعي تضر بأطفالنا وأنا أطالب بوضع حد لذلك"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأشار موقع "تك كرانش"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن البرلمان الأسترالي سيناقش مشروع قانون هذا الحظر خلال العام الحالي على أن يدخل حيز التطبيق بعد عام من التصديق عليه، بحسب رئيس الوزراء، مضيفا أنه لن تكون هناك استثناءات بموافقة الوالدين.

ويعني القانون المقترح أن المنصات، مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وإكس وربما يوتيوب، ستكون مسؤولة عن منع دخول الأطفال إليها.

ويعتبر هذا النهج الذي تتبناه أستراليا من بين الأشد صرامة على مستوى العالم، في حين تتحرك العديد من البلدان الأخرى في نفس الاتجاه، بدعوى حماية الأطفال من الآثار السلبية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، قال رئيس وزراء النرويج إن البلاد ستفرض قريبا حدا أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو 15 عاما.

وقال رئيس الوزراء النرويجي إن بلاده بحاجة إلى شن حملة أقوى ضد شركات التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق الربح والتي "تتلاعب بعقول الأطفال الصغار".