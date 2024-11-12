living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجربة مثيرة حول إمكانية منع العنب الأحمر الإصابة بسرطان الأمعاء

12
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دحض العلماء منذ فترة ما كان يشاع حول فوائد العنب الأحمر الصحية لحماية القلب وحتى إطالة متوسط العمر المتوقع، ولكنهم يعتقدون أن مكونًا واحدًا على الأقل من العنب الأحمر، هو تحديدًا مركب يسمى الريسفيراترول، يمكن أن يحمل فوائد صحية حقيقية.
 
أدوية للوقاية من السرطان
بحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، بدأت في الأسبوع الجاري تجربة تهدف إلى تقييم ما إذا كانت جرعة منخفضة من المادة الكيميائية، الموجودة في العنب الأحمر والتوت الأزرق والفول السوداني، يمكن أن تساعد في إبعاد سرطان الأمعاء. وستقوم الدراسة، وهي واحدة من أكبر الدراسات التي أجريت حتى الآن لاختبار الأدوية للوقاية من السرطان، بتجنيد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض.
 
منع نمو الأورام الحميدة
قالت البروفيسورة كارين براون، باحثة السرطان في جامعة ليستر والباحثة الرئيسية في التجربة: "من خلال تجربة Colo-Prevent، نبدأ تجربة فريدة من نوعها لمعرفة كيف يمكن للأدوية منع نمو أورام الأمعاء الحميدة"، مشيرة إلى أنه "ربما يكون لهذه التجربة آثار كبيرة على كيفية منع سرطان الأمعاء لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مع تقدمهم في السن".
 
الريسفيراترول النقي
تستند التجربة إلى أكثر من عشر سنوات من العمل البحثي، الذي أجراه مختبر براون، والذي توصل سابقًا إلى أن الريسفيراترول النقي يمكن أن يبطئ نمو الورم في الفئران ويمكن أن يصل إلى الأمعاء دون هضم.
 
يشارك في التجربة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و73 عامًا، والذين شاركوا في برنامج فحص الأمعاء التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتبين أنهم مصابون بزوائد الأمعاء، وهي أورام صغيرة لا تكون خطيرة عادةً ولكنها يمكن أن تتطور إلى سرطان إذا تُركت دون علاج. سيتم إزالة أورام المرضى وسيتم إعطاؤهم إما الأسبرين بمفرده أو مزيج من الأسبرين والميتفورمين (دواء السكري) يوميًا لمدة ثلاث سنوات، للتجربة الرئيسية.
 
خطر تكوين سلائل الأمعاء
سيتناول آخرون الريسفيراترول النقي أو دواء وهميا لمدة عام كجزء من دراسة فرعية. وسيتم بعد ذلك إجراء تنظير القولون لجميع المرضى لتحديد ما إذا كانت الأورام قد بدأت في النمو مرة أخرى. إذا نجحت التجربة، يمكن تقديم أي من العلاجات التي تم اختبارها للأشخاص المؤهلين لبرنامج فحص الأمعاء التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لتقليل خطر تكوين سلائل الأمعاء، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء في المستقبل.
 
وقالت البروفيسور براون إن هناك طرقًا فعالة للحد من سرطان الأمعاء من خلال تغيير نمط الحياة، بما يشمل الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي والحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة. وأضافت: "لقد حقق الفحص تقدمًا كبيرًا في اكتشاف سرطان الأمعاء لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. ولكن لتحسين النتائج بشكل أكبر، نحتاج إلى منع ظهور المزيد من سرطانات الأمعاء في المقام الأول".
 
عصر جديد لأبحاث السرطان
 
يعد سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يُقدر عدد الأشخاص الذين يتلقون التشخيص كل عام بنحو 44000 شخص، وهو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بسبب السرطان.
 
قال الدكتور إيان فولكس، المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "تفتح هذه التجربة الباب أمام عصر جديد من أبحاث السرطان، حيث يصبح السرطان أكثر قابلية للوقاية من خلال العلوم المتطورة. ستغير الأفكار المكتسبة من التجربة الطريقة التي نفكر بها في الوقاية من السرطان وتمنح المزيد من الناس فرصة حياة أطول وأفضل، خالية من الخوف من السرطان".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   