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لن تغفو منها.. إياك وتناول الوجبات السريعة قبل النوم

11
NOVEMBER
2024
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لا تتوقف الدراسات عن مساوئ الوجبات السريعة وخطورتها على صحة الإنسان وجسمه.
 
أقل عمقاً
وفي خضمها أن كشفت دراسة جديدة أن تناول الطعام السريع قبل النوم يؤثر بشكل سلبي على جودته إذ يجعله أقل عمقاً، وفقا لباحثين من جامعة أوبسالا السويدية.
 
وأشارت النتائج إلى أن الوجبات السريعة مثل البرغر والبيتزا، الغنية بالدهون المشبعة والسكر، تؤدي إلى تدهور نوعية النوم عندما يتم تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، بحسب مجلة The Obesity Society.
 
كما تابعت بعد أن أجرت تجربة على 15 شاباً أصحّاء، تتماشى عادات نومهم مع التوصيات العلمية من 7 إلى 9 ساعات نوم ليلاً على مدار أسبوع، وأجبرتهم على تناول وجبات تحتوي على طعام سريع عالي الدهون والسكر، ثم نظام غذائي متوازن، مع الحفاظ على نفس عدد السعرات الحرارية في كلا النظامين.
 
وبعد كل نظام غذائي، تمت مراقبة نشاط الدماغ للمشاركين أثناء نومهم، وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام السريع أظهروا نشاطاً أقل في دماغهم ذي الأمواج البطيئة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا طعاماً متوازناً.
 
كذلك شددت على أنه كلما زاد النشاط في الأمواج البطيئة، كان النوم أكثر عمقاً وأفضل في تجديد الطاقة.
 
3 إلى 4 ساعات
يذكر أن هذا الاكتشاف يعتبر جديداً، حيث لم تُظهِر الدراسات السابقة مدى تأثير هذا النوع من النظام الغذائي عند مقارنته بنظام غذائي صحي على نوعية النوم.
 
إلا أن الخبراء عادوا وأكدوا على أهمية ترك مسافة 3 إلى 4 ساعات بعد آخر وجبة قبل النوم للاستمتاع بليل هادئ.
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