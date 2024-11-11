living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للتخلص من ضغط الدم المرتفع.. السر في الشوكولاتة

11
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن ارتفاع ضغط الدم، المعروف هو حالة غالبًا ما تمر من دون أن يلاحظها أحد بسبب أعراضها الدقيقة، ولكن إذا تُركت من دون علاج، فربما تؤدي إلى مضاعفات قلبية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لما نشره موقع Surrey Live.
 
خطر ضغط الدم
ويتم قياس ضغط الدم باستخدام رقمين ويعتبر مرتفعًا إذا تجاوزت القراءة 140/90 ملم زئبق، وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأخذ عدة قراءات طوال اليوم، مع حساب متوسط لتحديد مستويات المخاطر بشكل أفضل.
 
إن الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم هم الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، أو يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الملح، أو يعيشون نمط حياة خامل. في حين يمكن أن يحتاج البعض إلى أدوية للتحكم في ضغط الدم، يمكن للآخرين التحكم فيه والوقاية منه من خلال نظام غذائي متوازن ومنخفض الدهون.
 
سر الشوكولاتة
اقترح خبراء الصحة أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المنخفضة. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد"، فإنه من المثير للدهشة أن أحد هذه الأطعمة هو الحلوى المحبوبة - الشوكولاتة.
 
يمكن للشوكولاتة الغنية بالفلافونويدات أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم. إن منتجات الكاكاو غنية بالفلافونويدات، مع مسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة، وبدرجة أقل، الشوكولاتة بالحليب، كمصادر مفيدة.
 
وتعزز الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة الاعتقاد بقدرتها على خفض ضغط الدم. قالت دكتورة كارين ريد من جامعة أديلايد بأستراليا: "ثبت أن الفلافانول وهو نوع من الفلافونويدات يزيد من تكوين أكسيد النيتريك البطاني، مما يعزز توسع الأوعية الدموية وبالتالي يمكن أن يخفض ضغط الدم".
 
لأصحاب الضغط المرتفع
كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن "هناك نتائج متضاربة فيما يتعلق بالتأثيرات الحقيقية لتناول الشوكولاتة. لكن تبين أن الاستهلاك يمكن أن يقلل بشكل كبير، وإن كان متواضعًا، من ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولكن ليس للأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي".
 
الكاكاو وأطعمة أخرى
استكشفت دراسة كيفية تأثير الأطعمة الغنية بالفلافونويد على ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، بهدف تقييم فعالية مثل هذه الأطعمة على أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر، بما يشمل ضغط الدم.
 
تشير النتائج إلى أن الاستهلاك الممتع للكاكاو ربما يساعد في خفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
كما أن هناك أطعمة أخرى يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم هي: الحمضيات والخضروات الورقية وسمك السلمون والتوت والفاصوليا والفستق والشمندر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   