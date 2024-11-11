نسيان بعد 3 دقائق.. أصغر شخص على الإطلاق تم تشخيصه بالزهايمر

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في عام 2023، شخّص أطباء الأعصاب في عيادة للذاكرة في الصين شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا بما اعتقدوا أنه مرض الزهايمر، مما جعله أصغر شخص يتم تشخيصه بهذه الحالة على الإطلاق في العالم، بحسب ما نشره موقع Science Alert.

تفاقم الخسائر المعرفية

بدأ المراهق الذكر يعاني من تدهور الذاكرة في سن 17 عامًا تقريبًا، وتفاقمت الخسائر المعرفية على مر السنين. أظهر تصوير دماغ المريض انكماشًا في الحُصين، الذي يشارك في الذاكرة، وألمح سائله النخاعي إلى علامات شائعة لهذا الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف.

مرضى أقل من 30 عامًا

يُنظر عادة إلى مرض الزهايمر على أنه مرض يصيب كبار السن، ومع ذلك، فإن الحالات المبكرة، والتي تشمل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، تمثل ما يصل إلى 10% من جميع التشخيصات.

إن مرض الزهايمر لدى جميع المرضى تقريباً، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً يمكن تفسيره بطفرات جينية مرضية، مما يضعهم في فئة مرض الزهايمر العائلي. وكلما كان الشخص أصغر سناً عند تلقي التشخيص، زادت احتمالية أن يكون نتيجة لجين معيب ورثه.

ولكن لم يتمكن الباحثون في جامعة العاصمة الطبية في بكين من العثور على أي من الطفرات المعتادة المسؤولة عن البداية المبكرة لفقدان الذاكرة، ولا أي جينات مشتبه بها عندما أجروا بحثاً على مستوى الجينوم.

طفرة جين PSEN1

وقبل هذا التشخيص في الصين، كان أصغر مريض مصاب بالزهايمر يبلغ من العمر 21 عاماً. وكان يحمل طفرة جين PSEN1، والتي تتسبب في تراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ، وتشكيل كتل من اللويحات السامة، وهي سمة مشتركة لمرض الزهايمر.

غموض

وتشكل حالات مثل تلك التي حدثت في الصين نوعاً من الغموض. لم يكن لدى أي فرد من أفراد أسرة الشاب البالغ من العمر 19 عامًا تاريخ من مرض الزهايمر أو الخرف، مما يجعل من الصعب تصنيفه على أنه اضطراب عقلي، ومع ذلك لم يكن لدى المراهق أي أمراض أخرى أو عدوى أو صدمة في الرأس يمكن أن تفسر تدهوره المعرفي المفاجئ أيضًا.

صعوبات دراسية

قبل عامين من إحالته إلى عيادة الذاكرة، بدأ المريض المراهق يكافح من أجل التركيز في الفصل. أصبحت القراءة أيضًا صعبة وتدهورت ذاكرته قصيرة المدى. في كثير من الأحيان، لم يستطع تذكر أحداث اليوم السابق، وكان دائمًا يسيء وضع متعلقاته.

في النهاية، أصبح التدهور المعرفي سيئًا للغاية، ولم يتمكن الشاب من إنهاء المدرسة الثانوية على الرغم من أنه لا يزال بإمكانه العيش بشكل مستقل.

نسيان بعد 3 دقائق

بعد عام من إحالته إلى عيادة الذاكرة، أظهر خسائر في التذكر الفوري، والتذكر قصير التأخير بعد ثلاث دقائق، والتذكر طويل التأخير بعد 30 دقيقة.

كانت درجة ذاكرة المريض الكاملة أقل بنسبة 82% من أقرانه في سنه، بينما كانت درجة ذاكرته الفورية أقل بنسبة 87%.

الزهايمر أكثر تعقيدًا

إن المتابعة طويلة الأمد ضرورية لدعم تشخيص الشاب، لكن فريقه الطبي قال في ذلك الوقت إن المريض "يغير فهمنا للعمر النموذجي لبداية مرض الزهايمر".

كتب عالم الأعصاب جيان بينغ جيا وزملاؤه في دراستهم: "كان المريض يعاني من مرض الزهايمر في وقت مبكر جدًا دون طفرات مرضية واضحة، مما يشير إلى أن مسببات المرض لا تزال بحاجة إلى الاستكشاف".

وتُظهر دراسة الحالة، التي نُشرت في فبراير 2023، أن مرض الزهايمر لا يتبع مسارًا واحدًا، وهو أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد، وينشأ عبر العديد من الطرق ذات التأثيرات المتفاوتة.

تحد مستقبلي

في بيان لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، زعم علماء الأعصاب الذين وصفوا حالة المريض أن الدراسات المستقبلية يجب أن تركز على الحالات المبكرة لتحسين فهم الأطباء لفقدان الذاكرة بشكل أكبر، قائلين: "إن استكشاف ألغاز الشباب المصابين بمرض الزهايمر قد يصبح أحد أكثر الأسئلة العلمية تحديًا في المستقبل".