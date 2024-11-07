عدوى شائعة تلازمنا مدى الحياة قد تفتك بنا!

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يُعرف فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) باعتباره السبب وراء ظهور القروح الباردة المزعجة على الشفاه.

وعندما لا يتسبب في ظهور قروح قبيحة متقشرة على الفم، فإنه يلجأ إلى حزمة الأعصاب التي تمر عبر الوجه. وهو أمر شائع جدا.

ومن المعروف أن هذا الفيروس يصيب الملايين حول العالم، حيث يقدر أن نحو 70% من الناس يحملون العدوى طيلة حياتهم، ولكن غالبا دون ظهور أي أعراض.

وعلى الرغم من أن أغلب حاملي الفيروس لا يعانون من مشاكل صحية خطيرة، إلا أن هذا الفيروس قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات، حيث يمكن أن يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ أو العين، بل وقد يسبب أمراضا تهدد الحياة، خاصة في حالات ضعف المناعة أو عند الرضع.

ويمكن أن يسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 1 أيضا عدوى تناسلية، على الرغم من أن فيروس الهربس البسيط من النوع 2 هو الأكثر ارتباطا بالهربس التناسلي.

واكتشف العلماء أن فيروس القرح الباردة يمكن أن يتسلل إلى المخ ويؤدي إلى الخرف.

ولكن كيف يمكن لهذه العدوى أن تسبب دمارا في الجسم؟

يمكن أن تسبب التهاب الدماغ

في حالات نادرة، يمكن أن يغزو فيروس الهربس البسيط من النوع 1 المخ، ما يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى التهاب الدماغ الهربسي.

وتتطلب الحالة التي تسبب تورم الدماغ علاجا طبيا عاجلا.

ويمكن أن تؤدي الفيروسات الأخرى، مثل جدري الماء والحصبة والنكاف أيضا إلى الإصابة بهذا المرض الفيروسي.

وعندما يكون سبب المرض فيروسا، تكون الأعراض الأولية خفية ويمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة بسهولة.

ويبدأ المرض عادة بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل الحمى والصداع.

لكن يمكن أن يتطور بسرعة إلى علامات عصبية أكثر شدة، بما في ذلك الارتباك والنوبات والهلوسة وحتى الغيبوبة.

ومن دون علاج سريع، يمكن أن يكون التهاب الدماغ الهربسي مميتا أو يسبب تلفا كبيرا في الدماغ.

وحتى مع العلاج، قد يعاني بعض الناجين من التهاب الدماغ الهربسي من آثار عصبية باقية، مثل فقدان الذاكرة أو تغيرات الشخصية أو صعوبة الكلام.

يمكن أن يؤدي إلى العمى

يمكن أن يصيب فيروس الهربس البسيط العين ويؤدي أحيانا إلى العمى. ويصيب الفيروس القرنية، ويشكل قرحات متفرعة تشبه الأشجار عبر العين.

ويمكن أن يسبب تهيجا وألما وحساسية للضوء، وفي النهاية العمى إذا لم يتم علاجه.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن الهربس في العين هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم.

ويمكن أن تؤدي العدوى إلى جعل القرنية غائمة بشكل دائم. وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى الهربس البسيط في العين احمرارا وألما في العين، وتورما حول العين، إلى جانب الحساسية للضوء الساطع وعدم وضوح الرؤية.

يمكن أن يقتل الأطفال

يعد فيروس الهربس البسيط من النوع الأول في الأطفال نادرا ويمكن الوقاية منه.

ولكن يمكن أن يصاب الطفل الصغير بالفيروس إذا قبّله شخص مصاب بقرحة البرد، حيث لم يتطور جهاز المناعة لديه بشكل كامل لمحاربة العدوى.

ويمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة في الجسم، ما يسبب مشاكل في الدماغ أو الأعضاء الأخرى.

وتُعرف هذه الحالة باسم "قبلة الموت" بسبب الطريقة التي ينتقل بها المرض.

وتتضمن الأعراض الشائعة لهذه الحالة: التهيج، وظهور بثور في أي مكان على الجسم، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس (بما في ذلك الشخير، التنفس السريع، فترات قصيرة من عدم التنفس)، واليرقان، والنزيف بسهولة، والزرقة، والتهابات الجلد التي تهدد الحياة.