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نصائح صحية بسيطة للاستمتاع بحياة أفضل

7
NOVEMBER
2024
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يمكن أن يساعد تناول الفراولة على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهابات. كما يمكن أن يحسن الفستق صحة العيون من خلال زيادة الكثافة الضوئية للصبغة البقعية وهو مصدر جيد للألياف والبروتين والمركبات الصحية للقلب، وفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع Yahoo.
 
تناول الفراولة كوجبة خفيفة
فوفقًا لبحث جديد من "جامعة كاليفورنيا"، فإن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الفراولة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى فوائد كبيرة للقلب، حيث تبين أن تناول الفراولة يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ مع تقليل الالتهاب أيضًا. ويمكن مزج الفراولة في عصير، أو وضع بعض حبات الفراولة في دقيق الشوفان أو حتى الكريمة المخفوقة للحصول على حلوى صحية.
 
تناول الفستق لصحة العين
يحظى الفستق بشعبية كبيرة ولكن ربما لا يعلم البعض أن تناول الفستق يمكن أن يُحسن أيضًا صحة العينين. كشفت نتائج دراسة من "جامعة تافتس" أن تناول 60 غراما من الفستق يوميًا يزيد من كثافة الصبغة البقعية الضوئية التي تحمي العينين من الضوء الأزرق والأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر. كما أن تناول الفستق كوجبة خفيفة يمنح الجسم الألياف والبروتين والبوتاسيوم وغيرها من المركبات الصحية المفيدة للقلب مثل مضادات الأكسدة.
 
عصير التوت البري
يشتهر التوت البري بدور قوي في مقاومة نزلات البرد، ولكنها نظرية تحتاج إلى مزيد من البحث. وعلى أي حال، ظهر أن هناك فوائد أخرى للتوت في ضوء نتائج دراسة حديثة تثبت قدرته على تحسين صحة الأمعاء وزيادة حرق الدهون وخفض مستويات السكر في الدم لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن. يرجح العلماء أن السبب يرجع إلى أن التوت البري غني بالأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد له فوائد صحية معروفة ضد الأمراض المرتبطة بالسمنة.
 
وقاية من السكتات الدماغية
إن السكتات الدماغية - المعروفة أيضًا باسم فقدان تدفق الدم إلى الدماغ، والذي يحدث عادةً بسبب جلطة دموية أو تلف الأوعية الدموية - هي مشكلة صحية كبيرة، خاصة مع التقدم في العمر. في كل عام، يمكن أن تؤدي الإصابة بسكتة دماغية إلى مضاعفات خطيرة مثل ضعف الإدراك أو حتى الوفاة. قامت جمعية السكتة الدماغية الأميركية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالسكتة الدماغية - لأول مرة منذ عام 2014.
 
فبينما توجد كمية هائلة من المعلومات حول أفضل طريقة لمنع هذه الحالة الطبية الطارئة، تقول جمعية السكتة الدماغية الأميركية إن هناك ثماني خطوات أساسية يمكن القيام بها للوقاية من السكتة الدماغية، كما يلي:
 
• تناول نظام غذائي صحي
• الحفاظ على النشاط البدني
• الإقلاع عن التدخين
• الحصول على قسط كافٍ من النوم
• التحكم في ضغط الدم
• التحكم في الكوليسترول
• الحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم
• الحفاظ على وزن صحي
 
يمكن أن يساعد اتباع هذه النصائح في منع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 80٪، بالإضافة إلى درء الأمراض الأخرى التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان.
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