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علامات مبكرة للسرطان ينبغي على الرجال عدم تجاهلها

6
NOVEMBER
2024
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أظهرت الدراسات، على مدى عقود، أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالنساء، حيث يُعتقد أن زيادة المخاطر قد ترجع لاختلافات أساسية في أنماط الحياة بين الجنسين.
 
ومع ذلك، فإن التعرف المبكر على الأعراض يمكن أن يزيد من فرص العلاج والشفاء. 
 
ويُعتبر الأول من نوفمبر بداية حملة "نوفمبر" لجمع التبرعات وزيادة الوعي حول صحة الرجال، والتي تركز على سرطان البروستات وسرطان الخصية والصحة العقلية والوقاية من الانتحار.
 
وأكدت الدكتورة سارة جارفيس، الطبيبة العامة والمستشارة السريرية، على أهمية الوعي بالأعراض المبكرة، مشيرة إلى أن معظم أنواع السرطان تزداد شيوعا مع التقدم في العمر.
 
الأعراض المبكرة للسرطان لدى الرجال
 
- دم في البول
 
يعد وجود الدم في البول من الأعراض الشائعة لسرطان المثانة.
 
- دم في البراز
 
يمكن أن يكون وجود دم في البراز علامة على سرطان القولون أو المستقيم.
 
- تغيرات في عادات الأمعاء
 
قد تشير النوبات المتكررة من الإسهال أو الإمساك إلى سرطان الأمعاء.
 
- آلام في البطن
 
قد يدل الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن، خاصة بعد تناول الطعام، على الإصابة بسرطان المعدة.
 
- فقدان الوزن غير المبرر
 
قد يكون فقدان الوزن المفاجئ إشارة لمشكلة صحية أكثر خطورة، بما في ذلك أي نوع من أنواع السرطان.
 
- ألم في الظهر
 
قد تكون آلام الظهر علامة على انتشار السرطان إلى العظام.
 
- كتل غير طبيعية
 
ينبغي أن تُفحص أي كتلة غير عادية في الجسم، خصوصا في الخصيتين، حيث يمكن أن تكون علامة على سرطان الخصية.
 
- السعال المستمر
 
يمكن أن يكون السعال المزمن علامة على سرطان الرئة، وهو من الأسباب الرئيسية للوفيات.
 
- التبول المفرط في الليل
 
قد يشير الاستيقاظ المتكرر ليلا للتبول إلى الإصابة بسرطان البروستات.
 
إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، يُنصح باستشارة طبيب مختص.
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