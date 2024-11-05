علامات اختلال التوازن الهرموني لدى النساء

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تحدثت خبيرة في الصحة عن علامات اختلال التوازن الهرموني، التي تظهر غالبا لدى النساء.

تنتج الهرمونات عن جهاز الغدد الصماء، وتطلق في مجرى الدم، وعندما تكون مستوياتها مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط، يحدث الخلل. وتلعب الهرمونات دورا حيويا في تنظيم العديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورة الإنجابية والوظيفة الجنسية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.

وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي السريرية، جايمي، التي تُشارك نصائح ومعلومات مفيدة عبر حسابها على "تيك توك" باسم @nourishingapothecary، أن انعدام التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المرغوب فيها، مثل التعب وزيادة الوزن وحكة الجلد وانخفاض الحالة المزاجية.

وقالت: "هناك بعض العلامات التي قد تدل على وجود خلل هرموني، وهذا أمر يستدعي المعالجة".

وأشارت جايمي إلى أن أحد الأعراض الشائعة لخلل الهرمونات هو ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين وانخفاض هرمون البروجسترون. فعندما تشعر المرأة بألم وتورم في الثديين قبل الدورة الشهرية، أو تعاني من الانتفاخ، فهذا يدل على ارتفاع هرمون الإستروجين. كما قد تلاحظ صداعا أو مشاكل في النوم خلال الفترة السابقة للدورة الشهرية. أما بالنسبة لانخفاض مستوى البروجسترون، فقد تلاحظ المرأة بقع دم قرب فترة التبويض أو في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ما يدل على نقص البروجسترون.

علامات اختلال التوازن الهرموني

- تقلبات المزاج.

- فترات الحيض الغزيرة أو المؤلمة.

- انخفاض الرغبة الجنسية.

- الأرق وسوء نوعية النوم.

- زيادة الوزن غير المبررة.

- مشاكل في الجلد.

- مشاكل في الخصوبة.

- الصداع.

- ضعف في العظام.

- جفاف في المهبل.

تعتبر هذه العلامات بمثابة إشارات هامة يجب أخذها بعين الاعتبار، والتوجه إلى مختص للحصول على الدعم والعلاج المناسبين.