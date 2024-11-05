لعصير ABC فوائد متنوعة.. لكن احذروا الإفراط في تناوله

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فوائد صحية متنوعة يقدمها عصير ABC، وهو مزيج من التفاح والشمندر والجزر، بينها طرد السموم بالكامل من الجسم وتحسين الهضم وصحة الجلد والشعر وفقدان الوزن المحتمل.

لكن بحسب صحيفة Times of India، يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك هذا العصير إلى المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي وردود الفعل التحسسية ومخاطر تكوين حصوات الكلى. لذا، ينصح خبراء التغذية بالاعتدال والاستشارة الطبية للأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة.

مزايا صحية متعددة

يحتوي 100 مل من عصير ABC على 45-50 سعرة حرارية و10-12 غراماً من الكربوهيدرات و8-9 غرامات من السكريات و0.5 غرام من البروتين، والفيتامينات والمعادن الأساسية.

لذلك يمكن أن يساهم تناوله في تحسين الصحة العامة. حيث يُعرف المشروب بتعزيزه لجهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء والهيموغلوبين. كما يساعد في إزالة السموم من الأعضاء الحيوية ودعم وظائف طرد السموم من الجسم.

بشرة متوهجة وشعر صحي

من أهم فوائد هذا العصير تأثيره الإيجابي على صحة الجلد والشعر. إذ تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير الجزر على تعزيز مرونة الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة وتحسين جودة الشعر من خلال تعزيز النمو الصحي.

تعزيز وظيفة الأمعاء

يساعد ABC في الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم حركة الأمعاء ويخفف من الإمساك. كما أن العصير مفيد لصحة العين، خاصة في تقليل التعب ودعم الرؤية.

إنقاص الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بإنقاص وزن الجسم، فإن عصير الجزر هو بديل منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية. إذ يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، بينما تجعل الألياف الشخص يشعر بالشبع لفترات أطول.

آثار جانبية محتملة

على الرغم من فوائده، فإن الإفراط في تناول عصير الجزر قد يسبب بعض الآثار الجانبية. حيث يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ، وربما تحدث تفاعلات حساسية تجاه أحد المكونات أو أكثر، على الرغم من ندرة حدوثها. وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يوصى بمراقبة مستويات السكر في الدم عند تناول هذا العصير.

كذلك قد يساهم محتوى الأكسالات العالي بالشمندر في تكوين حصوات الكلى إذا تم استهلاكه بشكل مفرط. لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية، خاصة حاصرات قنوات الكالسيوم، استشارة الطبيب المعالج بسبب التفاعلات المحتملة مع المركبات الموجودة في الشمندر.

باختصار، يقدم عصير ABC العديد من الفوائد الصحية. غير أنه من الضروري استهلاكه باعتدال لتجنب أي آثار جانبية.