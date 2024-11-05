فاكهة سحرية تساعدك على النوم أسرع من الأقراص المنومة

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أشاد أحد الأطباء بفاكهة شائعة باعتبارها "حبة نوم الطبيعة"، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تساعد في النوم بشكل أسرع.

وأوصى طبيب النوم الدكتور مايكل بروس، عبر مقطع فيديو على منصة "تيك توك"، بتناول الموز قبل النوم لتحسين جودة النوم، وفقًا لما نشره موقع Surrey Live.

وقال الدكتور بروس إنه على عكس الاعتقاد السائد بأن الموز يمد الجسم بالطاقة في الصباح، فإن لتناوله قبل النوم عدة مزايا. كما أشاد خبير النوم بتناول فواكه أخرى أيضًا لخصائصها المعززة للنوم، مثل الكيوي الذي "يساعد في الواقع على تعزيز السيروتونين في الدماغ وهو الهرمون المهدئ، ويساعد على الاسترخاء قليلاً قبل النوم"، مشيرًا إلى أن الموز يسمى في الواقع حبوب النوم الطبيعية لأنه محمل بالمغنيسيوم".

وجبة خفيفة

وأوصى الدكتور بروس بتناول الزبادي كوجبة خفيفة مفيدة قبل النوم، قائلًا: "يعاني الكثيرون من نقص الكالسيوم ويمكن الحصول على الكالسيوم من أشياء مثل الزبادي اليوناني وهو منتج ثانوي ضروري للغاية في عملية النوم. وصدق أو لا تصدق، يحتوي الأناناس على الكثير من الميلاتونين".

السر في المغنيسيوم

ويعتبر الموز، الغني بالمغنيسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري للاسترخاء والنوم، خيارًا ممتازًا. تحتوي الموزة متوسطة الحجم (126 غراما) على ما يقرب من 34 مغم من المغنيسيوم، وهو ما يقرب من 8% من القيمة اليومية المطلوبة.

تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية المنتظم، وهي الساعة الداخلية للجسم التي تنظم النوم. كما أن تناول مكمل يومي من المغنيسيوم بجرعة 500 ملغ يمكن أن يعزز إنتاج الميلاتونين ويقلل مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون المرتبط بالتوتر.