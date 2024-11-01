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طهي البيض بهذه الطريقة يقلب فوائده إلى ضرر!

1
NOVEMBER
2024
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يحذر خبراء الصحة من عواقب تناول البيض المعرض لدرجات حرارة عالية، قائلين إنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
 
وعند طهي البيض على درجات حرارة تتجاوز 350 درجة فهرنهايت (حوالي 176 درجة مئوية)، تتشكل مواد كيميائية تعرف باسم الأوكسيستيرول، التي ترتبط بالالتهابات وسماكة الشرايين.
 
وتتكون هذه المواد عندما يتم طهي الكوليسترول الغذائي في درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، ما يجعل البيض المقلي بشكل مفرط أكثر عرضة لتكوينها، وفقا لأنجيل لوك، أخصائية التغذية المسجلة في كندا.
 
وتشير الدراسات إلى أن الأوكسيستيرول يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي، ما قد يتسبب في تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
 
وللتقليل من خطر تكوين هذه المواد الضارة، يُوصى بطهي البيض على درجات حرارة منخفضة، مثل إعداد عجة نباتية مع قليل من الزيت. ويُفضل أيضا استخدام زيت الأفوكادو، الذي يحتوي على دهون صحية، ما قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
 
وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، يظل البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يساهم في إنقاص الوزن وبناء العضلات وصحة القلب، بفضل احتوائه على كميات عالية من البروتين والأحماض الأمينية والمواد المغذية المفيدة مثل الكولين.
 
كما يحتوي على كوليسترول HDL، المعروف بالكوليسترول "الجيد"، الذي يساعد على تخليص الجسم من الدهون الزائدة.
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