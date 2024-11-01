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تضر الخصوبة وتسبب السرطان.. مواد كيماوية خطرة في مستحضرات المكياج

1
NOVEMBER
2024
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أعلنت الوكالة الأوروبية للمواد الكيمياوية (ECHA) أمس الأربعاء عثورها على آثار لمواد كيمياوية خطرة في مئات مستحضرات التجميل المباعة في أوروبا.
 
ومن بين 4500 منتج فحصتها الوكالة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 في 13 دولة أوروبية، ظهرت في 285 (6%) منتجاً آثار لهذه المواد المحظورة بسبب تأثيرها الضار على الصحة، حسب ما أشارت المؤسسة التي تتخذ من هلسنكي في فنلندا مقراً.
 
ومن بين المنتجات المعنية محددات عيون وأقلام شفاه وأقنعة للشعر، وفق المؤسسة.
 
والمواد التي عُثر عليها محظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة وبموجب تشريعات أوروبية لأن التعرض لها يضر بالخصوبة ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
 
وقد دققت المؤسسة في قائمة المكوّنات التي تظهر على المنتجات، وأشارت إلى أن هذه الطريقة "يمكن للمستهلكين استخدامها بسهولة".
 
وأوضحت أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من السوق".
 
وقد أُجريت عمليات التدقيق في النمسا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وايسلندا وإيطاليا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج ورومانيا والسويد.
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