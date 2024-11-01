اليقطين أم الكرفس.. أيهما أفضل لفقدان الوزن والتخلص من الكرش؟

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مع بداية عام جديد بعد أسابيع قليلة وإذا كان الشخص يخطط لفقدان الوزن، فإن هناك مشروبين مهمين يمكن أن يكونا مفيدين للغاية ويمكن العثور على مكوناتهما في المطبخ بكل بساطة. إنهما عصير اليقطين وعصير الكرفس اللذان، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يُقال إنهما يساعدان على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش.

ولكن أيهما أفضل؟

عصير اليقطين

على الرغم من أن اليقطين ربما يبدو وكأنه فاكهة بسيطة، إلا أنه مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن. تمامًا مثل بذور اليقطين، فإن الفاكهة لها أيضًا فوائد سحرية. تحتوي على مستويات عالية من فيتامين A وC، وهما ضروريان لدعم صحة العين وتعزيز المناعة.

يثبط خبراء التغذية عصائر الفاكهة عادة، لأن العديد منها كثيف السعرات الحرارية، ولكن في حالة عصير اليقطين فإنه منخفض السعرات الحرارية. وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، تحتوي حصة من 100 غرام من اليقطين على 26 سعرة حرارية، لذا يمكن الاستمتاع بتناوله دون الشعور بالذنب وجني الفوائد بما يشمل فقدان الوزن.

ستلبي حلاوة اليقطين الطبيعية الرغبة الشديدة في تناول السكر بمقدار غير ضار، نظرًا لأن اليقطين غني بمضادات الأكسدة، بما يشمل بيتا كاروتين، فإنه سيساعد في تقليل الالتهاب وبالتالي دعم فقدان الوزن. كما يساعد محتوى الألياف في اليقطين في تحسين الهضم.

يعد الكرفس جزءًا من النظام الغذائي منذ فترة طويلة بسبب رائحته المميزة وقيمته الغذائية. اكتسب سمعة باعتباره أحد أقل العصائر المتوفرة من حيث السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالي 16 سعرة حرارية لكل كوب، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لفقدان الوزن. يبدأ العديد من الأفراد المهتمين بالصحة يومهم بشرب عصير الكرفس على معدة فارغة كل صباح. نظرًا لأن الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الماء، حوالي 95%، فهو مشروب مرطب ومنعش لبدء اليوم به.

إن الكرفس غني بالعناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامينات A وC وK. إنه مصدر رائع أيضًا للريبوفلافين وفيتامين B6 وحمض البانتوثنيك والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة. يعد فيتامين K من متطلبات الحفاظ على صحة العظام وتجلط الدم بشكل صحيح. تساعد الفلافونويدات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان. كما أن المغذيات النباتية في عصير الكرفس لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

تشمل الفوائد المحتملة للكرفس تحسين صحة الأمعاء وصحة الجلد والتأثيرات المضادة للالتهابات وفقدان الوزن.

إنقاص الوزن

يمكن أن يؤدي شرب عصير الكرفس إلى تحسين صحة الأمعاء، بسبب محتواه من الألياف والإنزيمات الطبيعية. عندما تتحسن صحة الأمعاء، يحدث امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من النفايات بكفاءة، مما يساعد بدوره على إنقاص الوزن.

أيهما أفضل؟

تعتمد الإجابة على سؤال: "أيهما أفضل لإنقاص الوزن... عصير اليقطين أم عصير الكرفس؟" على التفضيلات الفردية. ففي حين أن اليقطين يمكن أن يوفر الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فإن الكرفس يحتوي على سعرات حرارية منخفضة نسبيًا، ويوفر الترطيب ويساعد في الهضم.

لذا، ينصح الخبراء باختيار أحداهما وفقًا للتفضيلات الغذائية والذوق الشخصي أو تناول كلاهما بالتناوب.