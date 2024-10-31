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تحذير لمن يرغب بفقدان الوزن.. خيارات غذائية صحية بسعرات حرارية عالية

31
OCTOBER
2024
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يحرص الكثيرون على ضبط استهلاكهم للسعرات الحرارية بما يتناسب مع أهدافهم في اللياقة البدنية، لذا يصبح من الضروري معرفة الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السعرات.
 
وبهذا الصدد، تقدم جانا أبلوفسكا، الصيدلانية المشرفة في Click Pharmacy، نصائح مهمة لمن يرغب في تعديل استهلاكه من السعرات الحرارية.
 
وقالت جانا: "قد تفاجئك كمية السعرات الحرارية التي تحتوي عليها بعض الأطعمة الصحية".
 
وأوضحت: "الزبيب مع الزبادي يحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في الكمية نفسها من الزبيب لوحده، علما أن الزبيب نفسه يعد خيارا عالي السعرات أكثر مما قد تظن".
 
وعلى الرغم من الترويج له كوجبة خفيفة مغذية، أوضحت جانا أن 40 غراما فقط من الزبيب مع الزبادي تحتوي على 120 سعرة حرارية، وفقا لتقارير Surrey Live.
 
 
وبالنسبة لعصير الفاكهة، نصحت الخبيرة بضرورة الالتزام بحصة صغيرة بدلا من الكبيرة. وذكرت أن "كوبا بحجم 250 مل من عصير البرتقال يحتوي على حوالي 120 سعرة حرارية". وأشارت إلى أن مراقبة الوزن والاستمتاع بكوب صغير من العصير مع وجبة الفطور يمكن أن يكون مفيدا، كما يمكن تخفيف العصير بالماء لتقليل محتوى السكر.
 
أما بالنسبة للمكسرات، فهي خيار صحي آخر، ولكنها غنية بالسعرات الحرارية.
 
وقالت جانا: "المكسرات مصدر ممتاز للبروتين والألياف، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل المغنيسيوم الموجود في اللوز والجوز والكاجو".
 
ومع ذلك، يجب توخي الحذر في تناول المكسرات، حيث تحتوي على نسبة عالية من السعرات. لذلك، إذا كنت تتبع نظاما غذائيا منخفض الدهون وتسعى لإنقاص الوزن، يستحسن تقليل حصص المكسرات.
 
وأوضحت جانا أن "ملعقة كبيرة من زبدة اللوز تحتوي على 65 سعرة حرارية، في حين أن 40 غراما من الكاجو تحتوي على 230 سعرة حرارية".
روسيا اليوم
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