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السراويل الرياضية الضيقة تهدد صحة النساء بعدوى مؤلمة

30
OCTOBER
2024
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يحذر بعض الأطباء من خطر صحي قد تسببه السراويل الضيقة، التي قد تكون مثالية لممارسة الرياضة وركوب الدراجات.
 
وأوضح الخبراء أن السراويل الرياضية الضيقة قد تزيد من خطر إصابة النساء بالتهاب المثانة، النوع الأكثر شيوعا من عدوى المسالك البولية، ويصيب واحدة من كل 3 نساء.
 
وتحدث الحالة عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة عبر مجرى البول، وقد تنتقل هذه البكتيريا من المستقيم أو المهبل. وتشمل أبرز أعراضها: الشعور بالألم والحرقان أثناء التبول والحاجة المتكررة والعاجلة للتبول. 
 
وقال الأطباء إن الملابس الرياضية، خاصة تلك المصنوعة من أقمشة صناعية، يمكن أن تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا عندما تستخدم لفترات طويلة بعد التمرين.
 
وغالبا ما تُصنع الملابس الرياضية من أقمشة تؤدي إلى احتباس الرطوبة عند التعرق. وعندما تتجمع هذه الرطوبة في الملابس الضيقة، تزداد فرص انتشار البكتيريا إلى مجرى البول، ما قد يتسبب في العدوى.
 
وتقول الدكتورة كاثرين هود، خبيرة صحة المرأة: "الملابس الضيقة تمنع تدفق الهواء، ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر".
 
ولتقليل خطر الإصابة بالتهاب المثانة، توصي هود بتغيير الملابس الرياضية فور الانتهاء من التمرين. كما يُفضل الاستحمام مباشرة بعد التمرين.
 
كما يُنصح بارتداء الملابس الداخلية القطنية النفوذة.
روسيا اليوم
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