منها إنقاص الوزن.. 10 أسباب مبهرة لتناول كوب ماء بالقرفة صباحا

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يقدم ماء القرفة المصنوع من القرفة المطحونة المنقوعة في الماء المغلي مجموعة من الفوائد الصحية بما يشمل تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات وتعزيز صحة القلب والدماغ.

كما أن تناول هذا المشروب الغني بمضادات الأكسدة على معدة فارغة يمكن أن يدعم فقدان الوزن ووظيفة المناعة وصحة الجلد، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

ويقال إن طقوس الصباح تعزز الصحة العامة لجسم الإنسان، من ماء الليمون إلى الشاي الأخضر، ويشعر الخبراء أن هناك العديد من الطرق لتعزيز الصحة عن طريق إضافة مثل هذه المشروبات إلى الطقوس اليومية. ويقال أيضًا أن صندوق التوابل الهندي، يحتوي على العديد من التوابل التي يمكن أن تساعد في تعزيز التمثيل الغذائي والصحة العامة أيضًا. وعلى وجه التحديد، يقال إن القرفة، وهي توابل غنية بالمغذيات، تعزز الصحة العامة.

ووفقًا للخبراء، فإن القرفة المطحونة تشكل مسحوقًا فعالًا من التوابل، وعند تناولها على معدة فارغة مع الماء، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. تتمتع القرفة بخصائص مضادة للميكروبات الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة الفم. يمكن أن تساعد في تهدئة الانزعاج الهضمي وقد تخفف من أعراض الانتفاخ والغازات، كما يلي:

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

وفقًا للخبراء، يساعد ماء القرفة في تنظيم الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهضمية. يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الانزعاج الهضمي والانتفاخ والغازات. تنظيم مستويات السكر في الدم: يقال إن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

2. تعزيز التمثيل الغذائي

ووفقًا للخبراء، من المعروف أن القرفة تزيد من معدل التمثيل الغذائي، مما قد يساعد في التحكم في وزن الجسم وفقدان الدهون. ويقال إن شرب ماء القرفة يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

3. تقليل الالتهاب

وتحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وتخفيف الألم وعدم الراحة المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل أيضًا.

القرفة

القرفة

4. مضادات الأكسدة

وثبت أيضًا أن القرفة مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، بما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5. حماية القلب

ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لماء القرفة في خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL والدهون الثلاثية، مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، مما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. تعزيز جهاز المناعة

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات للقرفة في محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة. ويقال إن شرب ماء القرفة على معدة فارغة بانتظام يمكن أن يساعد في درء الأمراض.

7. تحسين صحة الدماغ

يقال أيضًا إن القرفة يمكن أن تحسن الوظائف الإدراكية وتحمي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر، لأنها ثبت علميًا أنها تعزز الذاكرة وصحة الدماغ.