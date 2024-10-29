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بوينغ تبيع أسهما بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز السيولة

29
OCTOBER
2024
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بدأت شركة "بوينغ" خطواتِ زيادةِ رأسمالها وهو ما من شأنه أن يساعد شركة تصنيع الطائرات التي تعاني من أزمات، إلى تعزيز مواردها المالية التي تقلصت بسبب إضراب العمال لأكثر من شهر وأزمة السلامة التي استمرت لمدة عام.
 
ويسعى عملاق صناعة الطائرات الأميركية إلى جمع أكثر من 19 مليار دولار من التمويل مع توقعات بارتفاع المبلغ في حال ارتفاع الطلب.  وكانت الشركة قد حصلت الأسبوع الماضي على موافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لبيع ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم والديون.
 
ستعرض الشركة 90 مليونًا من الأسهم العادية و 5 مليارات دولار من الأسهم القابلة للتحويل.
 
ستعزز هذه الخطوة الموارد المالية المتعثرة لشركة بوينغ، والتي ساءت منذ أن بدأ نحو 33000 من عمالها إضرابا مما أدى إلى توقف إنتاج النماذج بما في ذلك طائرات 737 ماكس.
 
وكانت شركة صناعة الطائرات تعاني بالفعل من سقف فرضته الجهات التنظيمية على إنتاج طائرات ماكس بعد يناير.
 
تهدف زيادة رأس المال بشكل أساسي إلى الحفاظ على تصنيف بوينغ الائتماني. وكانت وكالات التصنيف قد حذرت من أن الإضراب المطول قد يؤدي إلى خفض تصنيف بوينغ الائتماني، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة رأس المال.
 
أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 6 مليارات دولار في الربع الثالث وذلك بسبب مشاكل في العمالة و مشاكل في الانتاج.
 
 يكلف الإضراب الشركة أكثر من مليار دولار شهريًا، وفقًا لتقدير صدر قبل أن تعلن بوينغ أنها ستخفض 10 بالمئة من قوتها العاملة.
 
صوّت عمال مصنع "بوينغ" الأسبوع الماضي لرفض أحدث عرض قدمته الشركة، والذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات. تخطط الشركة لخفض قوتها العاملة بنحو 10بالمئة، مع احتمال أن تشمل التخفيضات المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في مذكرة للموظفين بتاريخ 11 أكتوبر.
 
 في وقت سابق من هذا الشهر، دخلت بوينغ في اتفاقية ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار مع البنوك وأعلنت عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال عروض الأسهم والديون.
 
حذرت S&P Global من خفض تصنيف الشركة إلى ما دون الرصيد النقدي المستهدف البالغ 10 مليارات دولار إذا اضطرت الشركة إلى زيادة الرافعة المالية لتلبية استحقاقات الديون.
 
كانت "بوينغ" تدرس جمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من خلال بيع أسهم جديدة، وكانت تعمل مع المستشارين لاستكشاف خياراتها، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق من هذا الشهر. وقدر المحلل في "بنك أوف أميركا" رونالد إبستاين في 23 أكتوبر، أن الشركة ستجمع ما بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار.
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