قيمتها 389 ألف دولار..محتالون يسرقون أطنانا من جبنة "الشيدر"

A + A -

دعا الطاهي البريطاني الأشهر جيمي أوليفر عشاق الجبن إلى مساعدة الشرطة في القبض على محتالين سرقوا 22 طنا من جبنة الشيدر الإنجليزية والويلزية من تاجر في لندن عبر تظاهرهم بأنهم تجار جملة.

ووصف جيمي أوليفر السرقة بأنها "عملية سطو وقحة ذات حجم مذهل".

وطلب الشيف من متابعيه على "إنستغرام" أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال سمعوا عن "شحنات من الجبن الفاخر جدا" تُعرض "بسعر متدنٍ"، مضيفا أن قيمة جبنة الشيدر المسروقة تبلغ نحو 300 ألف جنيه إسترليني (389 ألف دولار).

وأفادت شركة "نيلز يارد ديري" لتجارة الجبن بأنها سلّمت شخصا يُشتبه بأنه محتال تظاهر بأنه تاجر جملة يعمل لحساب أحد متاجر البيع بالمفرّق الفرنسية الكبرى، أكثر من 950 قالبا دائريا من جبنة الشيدر، قبل أن تدرك أنها تعرضت للخداع.

وأوضحت الشركة اللندنية التي تعد من أبرز المؤسسات في مجال الإتجار بالأجبان الحرفية المحلية في بريطانيا، أنها دفعت أموالا لشركات "هافود" و"ويستكومب" و"بيتشفورك" الصغيرة التي أنتجت الجبنة المسروقة، كيلا يقع عليها عبء عملية الاحتيال.

وأشارت "نيلز يارد ديري" إلى أنها تتعاون مع شرطة العاصمة لندن للتعرف على الجناة.

وقالت الشرطة في بيان إنها تحقق في "سرقة كمية كبيرة من الجبنة" من الشركة اللندنية، مضيفة أن لا توقيفات في القضية بعد.

وحضّت "نيلز يارد ديري" تجار الجبن في كل أنحاء العالم على التواصل معها إذا اشتبهوا في أن الجبنة المسروقة بيعت لهم، وخصوصا أن قوالب الشيدر الدائرية التي يبلغ وزنها عشرة كيلوغرامات و24 كيلوغراما ملفوفة بقطع قماش أزيلت عنها الملصقات.