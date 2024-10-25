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"من مكونين في المطبخ".. وجبة خفيفة تساعد في علاج التهاب الحلق

25
OCTOBER
2024
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كشف موقع متخصص في الأطعمة الصحية عن علاج منزلي "بسيط وفعال" بشكل لا يصدق لمكافحة التهاب الحلق، مدعيا أن هذا المزيج المصنوع في المطبخ يمكن أن يقطع الحاجة إلى الأدوية.
 
ونشر حساب VitalBite على منصة "تيك توك" مقطع فيديو يساعدنا على توفير الوقت والمال من خلال تخطي الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية واعتماد مزيج من الطماطم والعسل، والذي يمكن أن يوفر دفعة صحية كبيرة لأولئك الذين يعانون من تهيج الحلق.
 
ويقول المقطع: "إذا أخذت الطماطم وقطعتها إلى قطع وقمت بتغطيتها بالعسل، فيمكنك صنع أحد أبسط العلاجات الطبيعية وأكثرها فعالية".
 
وحث الخبير في مقطع الفيديو أولئك الذين يشعرون أن حلقهم ملتهب لدرجة أنهم "يكافحون حتى لبلع لعابهم" على تجربة هذه الطريقة. قائلين إنها يمكن أن تساعد في تخفيف التهيج في غضون دقائق.
 
وفي شرح أكثر تفصيلا، أشار حساب VitalBite إلى أن الطماطم النيئة غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة معروف بتقليل التهاب الأنسجة.
 
وشرح المعلق على فيديو VitalBite فوائد العسل، قائلا: "العسل وحده قوي جدا في تقليل الالتهاب وتجديد الأنسجة، حتى أنه يستخدم لعلاج الحروق".
 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة لمسة من الليمون يمكن أن "تقضي على الفيروسات أو البكتيريا" المسؤولة عن التهاب الحلق. واختتم قائلا: "اخلط جيدا وبذلك تكون الوصفة جاهزة. من خلال الجمع بين العسل والطماطم، يمكنك صنع مزيج قادر على القضاء على أقوى آلام التهاب الحلق في دقائق فقط. تناول قطع الطماطم مع العسل وعصير الليمون وستلاحظ راحة فورية في حلقك. وإذا عاد الألم في اليوم التالي، يمكنك تكرار العلاج مرة أخرى".
 
ووفقا لموقع Healthline، تمت الإشادة بالعسل منذ العصور القديمة لقدراته الصحية والعلاجية. ويذكر الموقع: "لقد كان محورا للعديد من الأبحاث الطبية، بما في ذلك مراجعة عام 2018، والتي اعترفت بخصائص العسل المضادة للأكسدة، وللالتهابات والميكروبات، والنشاط المضاد للسرطان، والخصائص المضادة للفيروسات، والفطريات ولمرض السكري".
 
وفيما يتعلق بالليكوبين، يضيف الموقع: "أظهر البحث أن خصائص الليكوبين المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الجذور الحرة في حالة توازن، وحماية جسمك من بعض هذه الحالات. الطماطم هي أكبر مصدر غذائي، وكلما كانت الطماطم أكثر نضجا، احتوت على المزيد من الليكوبين".
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