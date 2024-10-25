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فوائد رائعة لنقع بذور الشيا والخيار في الماء طوال الليل... تعرف عليها

25
OCTOBER
2024
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سواء كان الشخص يحاول إنقاص الوزن أو ببساطة طرد السموم من جسمه، فإن التحول إلى نظام صباحي صحي هو مفتاح الصحة الجيدة. ينصح الخبراء باحتساء مشروب الخيار والشيا البسيط في الصباح. بحسب ما جاء في تقرير نشرته "Times of India"، يمكن تحضير مشروب بذور الشيا والخيار البسيط دون عناء عن طريق نقع بذور الشيا في الماء طوال الليل مع بعض شرائح الخيار.
 
تعزيز المناعة
اكتسب نقع بذور الشيا والخيار في الماء طوال الليل شعبية بسبب فوائدها وخصائصها الصحية العديدة. يساعد هذا المزيج في تعزيز المناعة والترطيب ومستويات مضادات الأكسدة في الجسم. ويرجع هذا إلى التغذية المشتركة لكل من بذور الشيا والخيار.
 
صحة أيضية
تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تساعد في تعزيز المناعة والصحة الأيضية وتحسين صحة القلب وهي ضرورية لعمل الدماغ. كما أنها غنية بالألياف الغذائية، مما يساعد في الهضم ويساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.
 
 
مضادات أكسدة ومعادن
وتشتمل بذور الشيا على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي نباتي، جنبًا إلى جنب ومستويات مناسبة من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. كما تعد بذور الشيا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي ضرورية لصحة العظام.
 
فوائد غذائية للخيار
أما الخيار فهو نبات مرطب ينتمي إلى عائلة القرع. يتميز الخيار بانه منخفض السعرات الحرارية وعالي المحتوى المائي، مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب. تشمل فوائده الغذائية ما يلي:
 
يتكون الخيار من حوالي 95٪ من الماء، وهو أحد أفضل الأطعمة للتغذية. يوفر الخيار فيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم. تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والعفص، والتي تساعد في تقليل الالتهابات والحماية من الأمراض المزمنة.
 
إنقاص الوزن
تقدم بذور الشيا مساعدة فعالة لفقدان الوزن بسبب محتواها العالي من الألياف، والتي تمتص الماء وتتمدد في المعدة، مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام. إنها منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، لذا فهي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن.
 
التمثيل الغذائي
يمكن أن يدعم الخيار، كغذاء مرطب ومنخفض السعرات الحرارية، عملية التمثيل الغذائي بسبب محتواه العالي من الماء والألياف، مما يساعد على الهضم ويعزز الشعور بالشبع. كما أن الخيار غني بالفيتامينات والمعادن، ويمكنه أيضًا المساعدة في امتصاص العناصر الغذائية والحفاظ على مستويات الطاقة. إن دمج الخيار في السلطات أو العصائر أو كوجبات خفيفة يمكن أن يعزز النظام الغذائي العام مع تعزيز العمليات الأيضية.
 
تحسين الطاقة والأداء
يمكن أن توفر بذور الشيا مصدرًا مستدامًا للطاقة، وبدمجها مع الخيار، يمكن تعزيز مستويات الترطيب للجسم مما يجعلها إضافة رائعة للأنظمة الغذائية الرياضية.
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