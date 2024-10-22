باحثون يحددون مكملا غذائيا يقلل من العدوانية بنسبة تصل إلى 28%

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راج في السنوات الأخيرة استخدام الأحماض الدهنية المتوفرة كمكملات غذائية من أجل تحسين الصحة الجسدية، حيث أنها مفيدة لصحة القلب وتنظم الجهاز العصبي، فضلا عن تأثيرها المضاد للالتهاب.

والآن، وجدت دراسة جديدة أن هذه المكملات يمكنها أيضا تحسين الصحة العقلية. فقد ارتبطت أحماض أوميغا 3 سابقا بمنع الإصابة بالفصام، في حين يُعتقد أن العدوانية والسلوك المعادي للمجتمع ينبعان جزئيا من نقص التغذية. ويمكن لما نأكله أن يؤثر على كيمياء أدمغتنا.

واستند باحثون من جامعة بنسلفانيا إلى دراسات سابقة أصغر حجما حول تأثيرات مكملات أحماض أوميغا 3 على العدوانية. ونظر تحليلهم الإحصائي في 29 تجربة شملت 3918 مشاركا في المجموع.

وفي جميع التجارب، تم العثور على تأثير متواضع ولكنه ملحوظ في المدى القصير، ما أدى إلى انخفاض يصل إلى 28% في العدوانية عبر متغيرات مختلفة متعددة (بما في ذلك العمر والجنس والتشخيص الطبي وطول مدة وجرعة العلاج).

وقال عالم الأعصاب أدريان راين: "أعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق مكملات أوميغا 3 للحد من العدوانية".

وأجريت التجارب المشمولة في الدراسة بين عامي 1996 و2024، واستمرت في المتوسط 16 أسبوعا. وقد غطت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما.

وعلاوة على ذلك، تضمنت التخفيضات في العدوانية العدوان التفاعلي (ردا على الاستفزاز) والعدوان الاستباقي (السلوك المخطط له مسبقا).

وقبل هذه الدراسة، لم يكن من الواضح ما إذا كان أوميغا 3 يمكن أن يساعد في هذه الأنواع المختلفة من العدوانية.

وفي حين ستكون هناك حاجة إلى دراسات أكبر على فترات زمنية أطول لإثبات هذه العلاقة بشكل أكبر، إلا أنها تضاف إلى فهمنا لكيفية أن مكملات زيت السمك وأوميغا 3 قد تكون مفيدة للدماغ.

وأضاف راين: "على أقل تقدير، يجب على الآباء الباحثين عن علاج لطفل عدواني أن يعلموا أنه بالإضافة إلى أي علاج آخر يتلقاه طفلهم، فإن تناول حصة أو حصتين إضافيتين من الأسماك كل أسبوع قد يساعد أيضا".

ويعتقد الباحثون أن شيئا ما في الطريقة التي تقلل بها أحماض أوميغا 3 الالتهابات وتحافظ على استمرار العمليات الحيوية في الدماغ قد يساعد في تنظيم السلوك العدواني. وما يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، لكن الفريق يشير إلى وجود أدلة كافية للبحث في هذا الأمر بشكل أكبر.

أضف إلى ذلك الدراسات التي تُظهر أن الأدوية المشتقة من زيت السمك يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة والسكتات الدماغية ومشاكل صحة القلب الأخرى، ويبدو أن هناك الكثير من المزايا لإضافة بعض أحماض أوميغا 3 إلى نظامك الغذائي.