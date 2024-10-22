لتجنب النوبات القلبية والتحكم بالضغط.. 8 عادات مذهلة

A + A -

إن الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية الصحي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة.

وبحسب ما نشره موقع Money Control، فإن اتباع نمط الحياة الصحي، بما يشمل الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يعزز الدورة الدموية السليمة ويخفض ضغط الدم ويمنع تلف الشرايين.

1. نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في حماية القلب. كما أنه من المفيد التركيز على دمج الأطعمة، التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم. ويمكن إضافة الأطعمة التي تعزز صحة القلب مثل الخضروات الورقية والتوت والمكسرات.

2. النشاط البدني

تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية. يمكن استهداف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات. يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول والتحكم في وزن الجسم.

3. التحكم في التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على القلب من خلال رفع ضغط الدم وكذلك العادات غير الصحية، مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين. تساعد ممارسة أنشطة تقلل التوتر مثل اليوغا والتأمل وتمارين التنفس العميق أو الهوايات التي يستمتع الشخص بممارستها في تحسين صحة القلب.

4. الحفاظ على وزن صحي

يؤدي الوزن الزائد، وخاصة حول منطقة البطن، إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال المساهمة في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري. يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على وزن صحي وتقليل الضغط على القلب.

5. مراقبة ضغط الدم والكوليسترول

يعد ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة بواسطة الطبيب في مراقبة هذه المستويات واتخاذ خطوات لعلاجها من خلال تغييرات نمط الحياة أو الأدوية إذا لزم الأمر.

6. تجنب التدخين

يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية. إذا كان الشخص يدخن، فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أهم الخطوات، التي يمكن اتخاذها لصحة القلب والأوعية الدموية.

7. قسط كافٍ من النوم الجيد

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما يشمل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ينبغي الحصول على 7-9 ساعات من النوم المريح كل ليلة، والحفاظ على جدول نوم ثابت لدعم صحة القلب.

8. تناول قدر كافٍ من المياه

يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مما يسهل على القلب ضخ الدم بكفاءة. يساعد شرب كمية كافية من الماء في دعم تدفق الدم الصحي ويقلل الضغط.