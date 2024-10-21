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فقدان الوزن.. 3 خطوات بسيطة لضمان نتائج سريعة

21
OCTOBER
2024
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يرغب البشر في الوصول للوزن المثالي بسرعة إلا أن الكثيرين يحتارون بشأن البداية لا سيما في ظل انتشار معلومات مضللة في هذا الشأن.
 
وبحسب ما ذكرت أخصائية التغذية ميغان ستوبس، لموقع "ويلنيس 52"، فإن هناك 3 نصائح بسيطة مدعومة علميا للتغلب بسرعة على هذا الأمر، بحيث تعمل على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الجوع.
 
الأطعمة فائقة المعالجة
أول هذه النصائح تجنب الأطعمة فائقة المعالجة والتي تسبب دمارا كبيرا للصحة وتؤدي كذلك لزيادة محيط الخصر.
 
ويمكن تصنيف الأطعمة المصنعة ما بين المعالجة بشكل بسيط والمعالجة بشكل فائق، وتُظهر الأبحاث وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة وزيادة الوزن، وخاصة الأطعمة شديدة المعالجة.
 
تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على زيوت مهدرجة وشراب الذرة عالي الفركتوز والنكهات الاصطناعية والمستحلبات، مما يجعلها مرتبطة بشدة بزيادة الوزن.
 
غالبًا ما تكون هذه الأطعمة أرخص وأكثر ملاءمة من الأطعمة الطبيعية المتكاملة، وهذا ما يجعلها جذابة للمستهلكين.
 
ولإنقاص الوزن يجب اللجوء للأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور والحبوب هي أفضل مكان للبدء.
 
البروتين
البروتين هو أحد العناصر الغذائية الكبرى الأكثر إشباعا. ويساعد البروتين على تقليل هرمون الغريلين، هرمون الجوع.
 
يسمح لك هذا بالشعور بالشبع بشكل أسرع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول، يؤدي هذا إلى انخفاض طبيعي في السعرات الحرارية وفقدان الوزن في النهاية.
 
ووجدت الدراسات أن البروتين يمكن أن يساعد أيضا في زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك، إذ يسمح هذا لجسمك بحرق المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة، يمكن أن تكون هذه الزيادة في أي مكان من 20-35 بالمئة مقارنة بنحو 5-10 بالمئة عند تناول الكربوهيدرات.
 
يمكنك العثور على البروتين في المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان.
 
يمكنك أيضًا العثور على مصادر جيدة للبروتين في بعض الأطعمة النباتية، مثل فول الصويا والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور.
 
للحصول على أقصى استفادة من تناول البروتين، حاول تناوله طوال اليوم بدلا من تناوله دفعة واحدة، خطط لتناول مصدر واحد للبروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة.
 
ممارسة الرياضة
 
لتخفيف الوزن، تحتاج إلى تحريك جسمك، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة كل أسبوع.
 
كما يوصون بممارسة تمارين القوة لمدة يومين على الأقل مع التركيز على جميع مجموعات العضلات الرئيسية (الساقين، والوركين، والظهر، والبطن، والصدر، والكتفين، والذراعين).
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