living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القهوة منزوعة الكافيين أم العادية.. أيهما الأفضل؟

21
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن أن يستمتع المرء بفنجان قهوة غني له تأثيراته المنشطة. لكن إذا كنت حساسا للكافيين، فإن القهوة منزوعة الكافيين تسمح لك بالحصول على مشروبك المُفضل دون الشعور بالتوتر أو الأرق أو غير ذلك من الآثار غير المرغوب فيها. ولكن ربما تكون النكهة أقل أو بعبارة أخرى نكهتها أكثر بساطة.
 
وعلى الرغم من أن القهوة منزوعة الكافيين تتم معالجتها من نفس الحبوب - غالبًا أرابيكا أو روبوستا - إلا أنها تخضع لعملية إضافية لإزالة معظم الكافيين من حبوب البن الخام قبل التحميص. يعمل تحميص الحبوب على تحضيرها للتخمير وتعزيز نكهاتها ورائحتها الطبيعية. وبالطبع، يمكن أن يؤدي إزالة الكافيين إلى إضعاف نكهة الحبوب، مما ينتج عنه مشروب بمذاق أكثر نعومة أو أقل قوة، بحسب ما نشره موقع Health.
 
الرطوبة والمذيب الكيميائي
في الطرق التقليدية، يتم تبخير حبوب البن الخام للمساعدة في إطلاق الكافيين. ثم يتم وضع مذيب كيميائي، مثل أسيتات الإيثيل أو ثنائي كلورو الميثان (كلوريد الميثيلين)، على الحبوب لاستخراج الكافيين. بعد ذلك، يتم تسخين الحبوب لتبخير الرطوبة مع المذيب.
 
وبينما تتم إزالة معظم المذيب أثناء هذه العملية، يشعر بعض الأشخاص بالقلق بشأن البقايا الكيميائية المحتملة. وتشترط إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA ألا تتجاوز مستويات بقايا المذيبات الكيميائية في القهوة منزوعة الكافيين 0.001%، أي أقل من 10 أجزاء في المليون.
 
طرق آمنة
وتتمثل إحدى الطرق البديلة في نقع القهوة في الماء الساخن لإذابة الكافيين وهذه الطريقة أكثر أمانًا لأن المذيب لا يخترق الحبوب وتجنبًا لأي تهديد للصحة.
 
كما تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على بعض الكافيين، ولكن بكميات ضئيلة للغاية - لا تزيد عادةً عن 0.1% من الحبوب (مقارنة بـ 1.5-2% في حبوب القهوة العادية). تزيل عملية نزع الكافيين حوالي 97% من الكافيين
 
فيما تحتوي القهوة العادية على 72 مليغرامًا من الكافيين لكل 170 غرام، بينما تحتوي نفس الكمية من القهوة منزوعة الكافيين على أقل من 3 مليغرامات من الكافيين. إن الحد الأقصى لتناول الكافيين هو 400 مليغرام يوميًا (أقل للأفراد الحوامل) لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، مثل:
• العصبية
• القلق
• خفقان القلب
• الدوخة
• الأرق
• اضطراب المعدة
 
كما يمكن أن تشمل المضاعفات الأكثر خطورة النوبات والهلوسة وعدم انتظام ضربات القلب.
 
فوائد القهوة التقليدية
يرتبط تناول كميات معتدلة من القهوة المحتوية على الكافيين (2-3 كوبًا يوميًا) بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، بما يشمل حالات مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان والاضطرابات العصبية (المرتبطة بالدماغ).
 
ويمكن أن تشمل الفوائد المحتملة الأخرى انخفاض معدل الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى ومضاعفات الكبد. كما يرتبط تناول القهوة بزيادة التركيز وأوقات رد الفعل السريعة والتركيز الأفضل، بفضل محتواها من الكافيين في المقام الأول.
 
السلبيات
تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة العادية ربما يكون مرتبطًا بأعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي، والمعروف أيضًا باسم الارتجاع الحمضي المزمن.
 
ولا يوجد دليل قاطع كافٍ لإثبات علاقة واضحة بين شرب القهوة المحتوية على الكافيين والارتجاع المعدي المريئي.
 
فوائد اختيار القهوة منزوعة الكافيين
تحتوي القهوة العادية ومنزوعة الكافيين على مغذيات نباتية مفيدة، بما يشمل البوليفينول، والتي تعتبر صحية للقلب ووقائية من الأمراض. تتمتع البوليفينولات بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بما يشمل القدرة على التخلص من المواد الضارة في الجسم.
 
وتساعد مستوياتها العالية من حمض الكلوروجينيك CGA، على وجه الخصوص، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. تحتوي حبوب البن غير المحمصة على ما يصل إلى 543.23 مليغراما من حمض الكلوروجينيك لكل لتر، على الرغم من أن الزيادة في كثافة التحميص تقلل المحتوى تدريجيًا.
 
يمكن أن يقلل منزوع الكافيين من مخاطر ومضاعفات الأمراض المختلفة دون القلق من الكافيين، وهو ما يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين.
 
متلازمة التمثيل الغذائي
إن متلازمة التمثيل الغذائي هي عامل خطر لأمراض القلب، يرتبط بمجموعة من الاضطرابات الأيضية، والتي يتم تشخيصها عندما يكون لدى الشخص ثلاثة أو أكثر من الحالات الخمس التالية: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون الثلاثية والسمنة البطنية وارتفاع مستويات السكر في الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.
 
يمكن أن تقلل القهوة منزوعة الكافيين من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بسبب مستويات حمض الكلوروجينيك. فحص تحليل تلوي حديث تأثير كبسولات مستخلص القهوة الخضراء (180-376 مليغرام من حمض الكلوروجينيك) والقهوة منزوعة الكافيين السائلة (510.6 مليغرام من حمض الكلوروجينيك) على علامات الأمراض الأيضية. وقد أدى كلا النوعين من القهوة منزوعة الكافيين إلى تحسين ضغط الدم ومحيط الخصر وسكر الدم والدهون الثلاثية على مدى أربعة أسابيع.
 
فوائد رئيسية
• يمكن أن تساعد القهوة منزوعة الكافيين في تعديل نسبة السكر في الدم، وخاصة لدى أولئك الذين لديهم كوليسترول طبيعي.
• يمكن أن تزيد القهوة منزوعة الكافيين من مستويات الكوليسترول الحميد لدى الأفراد الذين لديهم كوليسترول طبيعي، وخاصة عند تركيزات أعلى من حمض الجاليك.
• تكون القهوة منزوعة الكافيين أكثر فعالية من القهوة العادية في خفض ضغط الدم.
 
السلبيات
تعتمد عملية نزع الكافيين عادة على المذيبات الكيميائية لاستخراج الكافيين من حبوب البن الخام. وفي حين تعمل هذه العملية على إزالة الكافيين بشكل فعال، إلا أنها قد تؤدي إلى إدخال مواد كيميائية غير مرغوب فيها قد لا تفيد الجسم.
 
كما تعمل عملية نزع الكافيين على تغيير مركبات النكهة الطبيعية للحبوب، مما يقلل من قدرتها على الحصول على نكهة غنية وقوية عند تحميصها. وبدون الكافيين، تفقد القهوة تأثيراتها المميزة في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الطاقة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   