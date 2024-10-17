living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمراض تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

17
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتشف علماء من جامعة فلندرز الأسترالية أن خمسة أمراض ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.
 
وتشير مجلة Reviews in Oncology/Hematology، إلى أن الباحثين درسوا بيانات 49 دراسة علمية مكرسة للعلاقة بين الأمراض الأيضية وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، استخدمت فيها مراجعة منهجية وتحليل التلوي ومعلومات عن متطوعين بالغين أصحاء وأشخاص يعانون من مشكلات صحية مختلفة.
 
وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بسرطان القولون يزداد بسبب خمسة أمراض منتشرة على نطاق واسع- السمنة، أمراض الكبد، ارتفاع مستوى السكر في الدم ونقص البروتين الدهني عالي الكثافة. ويطلق على هذه الأمراض مجتمعة مصطلح المتلازمة الأيضية.
 
ووفقا للعلماء، تساعد اختبارات الدم البسيطة، التي يخضع لها الكثيرون سنويا كجزء من الفحوصات الطبية، بشكل كبير في تقييم خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية والوقاية منها قبل ظهور مضاعفات تهدد الحياة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   