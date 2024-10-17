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دراسة مفاجئة عن عواقب شرب الحوامل للقهوة!

17
OCTOBER
2024
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لطالما حث الأطباء النساء الحوامل على تجنب القهوة بسبب مخاطر محتملة على الأجنة، إلا أن دراسة جديدة تزعم أن استهلاك الكافيين أثناء الحمل قد يكون أقل ضررا مما كان يعتقد سابقا.
 
شملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية، عشرات الآلاف من النساء وأطفالهن من العائلات النرويجية (اختاروا هذه المجموعة بسبب حب الإسكندنافيين العام للقهوة)، ووجدت أن شرب القهوة لا يرتبط بتأثيرات سلبية على نمو الأطفال أو قدراتهم الحركية واللغوية.
 
وحلل فريق البحث بيانات وراثية للعائلات، واستبيانات حول استهلاك القهوة أثناء الحمل. ووجدوا أن القهوة لا تؤثر سلبا على النمو العصبي للأطفال، ما يلقي بظلال من الشك على الدراسات السابقة التي ربطت الكافيين بمشكلات نمو الجنين.
 
وأكدت الدكتورة جون هيلين موين، من جامعة كوينزلاند، أن تحليل فريقها لم يجد أي ارتباط بين استهلاك القهوة ومشاكل النمو لدى الأطفال، مشيرة إلى أن الدراسات السابقة لم تفصل بشكل كاف بين تأثيرات الكافيين والعوامل الأخرى مثل الكحول أو التبغ.
 
وعلى الرغم من هذه النتائج، يواصل الباحثون التأكيد على أهمية اتباع النصائح الرسمية بتقليل تناول الكافيين أثناء الحمل إلى أقل من 200 ملغ يوميا. وتشمل هذه النصائح الحذر من مصادر أخرى للكافيين، مثل الشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة.
 
وتتعارض نتائج الدراسة مع النصائح التقليدية التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، والتي تحذر من أن الكافيين قد يزيد من مخاطر ولادة جنين ميت أو تأخر نمو الأطفال.
 
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، النساء الحوامل بتقييد تناول الكافيين لتقليل المخاطر المحتملة. وتأمل الدراسة الجديدة في فتح الباب لمزيد من الأبحاث التي تدرس تأثيرات الحمل والعوامل التي تؤثر على نمو الأطفال.
 
نشرت الدراسة في مجلة Psychological Medicine.
روسيا اليوم
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