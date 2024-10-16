كم مرة ينبض القلب طوال الحياة؟

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يعمل قلب الإنسان مثل مضخة ترسل الدم حول الجسم لإبقائنا على قيد الحياة، وهذه العضلة بحجم قبضة اليد تحرك الدورة الدموية، وتضخ الدم المؤكسج في جميع أنحاء الجسم.

وقد يتسارع أو يتباطأ نبض القلب اعتمادا على عواطفنا أو المجهود البدني، أو بسبب العدوى والمرض.

فكم عدد نبضات القلب التي ينتجها في يوم واحد، أو على مدار عمر الإنسان؟

هناك الكثير من التنوع في مدى سرعة نبضات القلب في اليوم، سواء كنت جالسا على مكتب، أو تمشي، أو تجري، يستجيب قلبك لمتطلبات الطاقة المختلفة بالنبض بشكل أسرع أو أبطأ.

وبحسب الدكتور بارثو سينغوبتا، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في كلية روبرت وود جونسون الطبية بجامعة روتجرز في نيوجيرسي، إن فترات ضربات القلب تتباطأ وتتسارع بنحو 100 مللي ثانية في كل مرة تستنشق فيها وتزفر.

وأوضح: "إن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في القلب هو قدرته على تعديل معدل ضرباته ووظيفته اعتمادا على الاحتياجات الأيضية للجسم. إن علم وظائف الأعضاء يتكيف باستمرار، فهو يمتلك تقريبا دماغه الخاص لاستشعار احتياجات الجسم".

ويتم قياس معدل ضربات القلب بالنبضات في الدقيقة (BPM). ويتراوح النطاق للبالغين الأصحاء من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، على الرغم من أن المعدل لمعظم البالغين يتراوح بين 55 و85 نبضة في الدقيقة، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وبالمقارنة، فإن متوسط معدل ضربات القلب أثناء الراحة للمولود الجديد يتراوح بين 70 إلى 190 نبضة في الدقيقة، وفقا لمستشفيات الأطفال بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بينيوف، لتلبية متطلبات الطاقة لعملية التمثيل الغذائي الأسرع.

وقال سينغوبتا إن معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى البالغين الذي يقع خارج النطاق الطبيعي يشير إلى وجود أمراض. وتشرح: "نقوم بتشخيص الحالات بناء على معدل ضربات القلب الأسرع، عندما يصبح أكثر من 100، أو معدل ضربات القلب المنخفض، عندما يصبح أقل من 60".

وأفاد الدكتور سالفاتوري سافونا، المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذ مساعد في الطب الباطني في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، أن معدل ضربات قلب الشخص يتباطأ عادة إلى حد ما مع تقدم العمر، حيث يفرض الوقت عبئا على عضلات القلب.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التقدم في السن إلى تطور التليف (نمو الأنسجة الزائدة التي تعيق النبض) أو إيقاع القلب غير الطبيعي مثل الرجفان الأذيني (وهو اضطراب نظم القلب الأكثر شيوعا) وهو ما يمكن أن "يؤثر على سرعة القلب وبطء نبضاته"، بحسب سافونا.

كم مجموع ضربات القلب مع مرور الوقت؟

على سبيل المثال، سيولّد الشخص الذي يبلغ متوسط معدل ضربات قلبه أثناء الراحة 70 نبضة في الدقيقة 100800 نبضة في يوم واحد. وفي عام واحد، سيصل هذا إلى نحو 36.8 مليون نبضة.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة (اعتبارا من عام 2022) 77.5 عاما، وفقا لتقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في عام 2022. وهذا يعني أنه في هذا العمر، سيكون قلب هذا الشخص قد نبض نحو 2.85 مليار مرة.