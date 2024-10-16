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مادة في الأطعمة قد تؤخر تطور السرطان

16
OCTOBER
2024
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أعلنت مجلة "العلم في سيبيريا" أن العلماء الروس اكتشفوا تأثير مادة موجودة في بعض الأطعمة في تأخير تطور الأورام السرطانية.
 
وجاء في منشور للمجلة:"أجرى الخبراء في معهد عموم روسيا للموارد الوراثية النباتية (معهد نيكولاي فافيلوف) دراسات على الفئران، واختبروا تأثير الأنظمة الغذائية على تطور الأورام السرطانية في أجسام تلك الحيوانات، واكتشفوا أن مادة موجودة في بعض الأطعمة يمكنها تأخير نمو الأورام".
 
وأضاف المنشور:"قسّم العلماء فئران التجارب المصابة بالأورام السرطانية إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تم تغذيتها بحبوب القمح والأعلاف العادية على مدى 4 أشهر ونصف، والمجموعة الثانية تم تغذيتها بحبوب القمح والأعلاف المضاف إليها نسبة عالية من الأنثوسيانين، ولاحظ العلماء أن معدلات النشاط التكاثري للخلايا السرطانية عند الفئران من الموجموعة الثانية أصبح أقل بعد فترة من بدء التجارب، كما أن كتل الأورام في أجسام هذه الحيوانات أصبحت أصغر، واستنتجوا أن مادة الأنثوسيانين ساهمت بتأخير تطور وانتشار المرض في أجسام الحيوانات".
 
وحول الموضوع قالت العالمة الروسية والأخصائية في العلوم البيولوجية، ماريا تيخونوفا:"لاحظ العلماء خلال الدراسات أيضا أن الحيوانات التي قدمت لها أغذية تحوي على الأنثوسيانين قلّت في أجسامها البروتينات المرتبطة بنمو الأورام السرطانية، وتحسنت عملية الالتهام الذاتي في أجسامها، وهي العملية التي يتم فيها تطهير الخلايا من الأجزاء والبروتينات التالفة".
 
وأشارت العالمة إلى أن الأنثوسيانين هو مادة عضوية تنحل في الماء، لونها أزرق أو بنفسجي غامق، وتوجد في العديد من المصادر الغذائية، مثل الفواكه والخضروات وثمار التوت الداكنة.
روسيا اليوم
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