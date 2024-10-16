10 دقائق قبل النوم.. هذا الأسلوب يساهم في تحسين يومك

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مع اعتماد الناس بشكل مفرط على الأجهزة الإلكترونية تبدأ فكرة التأمل مهمة لإيجاد الهدوء في جو من الفوضى.

تقول مدربة التنفس والتأمل ساشا هانواي إن التأمل "هو ممارسة تركيزية تأملية تمهد لفرصة تركيز مفرد وتؤدي لهدوء العقل"، وفق ما نقل عنها موقع "فيت ويل".

وتضيف أن التأمل يمكن أن يصفي الذهن ويخفف من حدة الجهاز العصبي ويحسن النوم.

وتتابع: "التأمل يوجد فرصة لترويض العقل في اللحظة الحالية، ويتعلق بالتركيز على الحاضر والتفكير في لا شيء".

وتشير إلى أن التأمل لمدة 10 دقائق لمدة أسبوع مع الممارسة دون إصدار أحكام والتركيز على الأماكن أو الأشخاص أو المشاعر التي تهدئ العقل.

وتوضح أنه كلما انجرف الذهن إلى قائمة مهام الغد يجب إعادته برفق إلى اللحظة الحالية ما يجعل الإنسان أكثر وعيا بأفكاره وعواطفه.

كما يفضل عند التأمل التنفس ببطئ ما يخفض معدل ضربات القلب وهو ما يكون له تأثير هدئ ويقلل الشعور بالتوتر والضغط.

وفي أحيان كثيرة لا يعاني الشخص من صعوبة في النوم لكنه يشعر بالتعب عند الاستيقاظ، لكن التأمل لمدة 10 دقائق قبل النوم يجعل الإنسان يستيقظ وهو يشعر بالنشاط بعد ليلة كاملة من الراحة، وفق ما تؤكد ساشا هانواي.