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انقطاع النفس أثناء النوم أخطر مما نتصور.. الأسباب والعلاجات

16
OCTOBER
2024
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يقول خبراء الصحة إن انقطاع النفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب ومشاكل صحية أخرى.
 
ونقل موقع "ميديكال إكسبريس" عن فيريند سومرز، أخصائي أمراض القلب في "مايكو كلينيك" والمتخصص في انقطاع النفس أثناء النوم، إن هذا الأمر يعدّ حالة طبية خطيرة يمكن أن تسبب مشاكل في القلب ومشاكل صحية أخرى.
 
ويحدث انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم عندما يتوقف الشخص عن التنفس ويحدث ذلك لأن عضلات الحلق تسترخي وتسد مجرى الهواء.
 
وذكر سومرز: "يمكن أن يسقط اللسان للخلف ويمكن أن يعيق مجرى الهواء، مما يسبب الشخير أو الانسداد".
 
وأشار إلى أن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم يمكن أن يخفض مستوى الأكسجين في الدم إلى 70 أو 60 بالمئة (يكون عادة بين 95 و100 بالمئة). 
 
وتابع أن ذلك يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ويجهد النظام القلبي الوعائي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
وأوضح: "ما يمكننا فعله هو إعطاء الشخص جهاز مراقبة الأكسجين لارتدائه في المنزل وإلقاء نظرة على تتبع الأكسجين. وإذا بدا الأمر مشكلة، فيمكن حينها إجراء دراسة للنوم".
 
وأردف قائلا: "إذا تم تشخيصك بانقطاع النفس أثناء النوم، فقد يشمل العلاج فقدان الوزن، أو تطبيق جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)، أو منحك قطعة مصممة لإبقاء الحلق مفتوحا، أو منعك من النوم على ظهرك، أو حتى الجراحة من خلال زرع جهاز يحفز مجرى الهواء ليكون أكثر انفتاحا أثناء النوم".
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