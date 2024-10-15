living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لن تصدق عينيك.. رأس الدش وفرشاة الأسنان يعجان بالفيروسات

15
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قد لا تصدق عينيك حين تقرأ تلك الدراسة، إذ يبدو أن رأس الدش وفرشاة الأسنان تزخر بميكروبات وفيروسات خفية.
 
فقد كشفت دراسة جديدة أن هناك مئات الفيروسات التي تعيش في رأس الدش وفرشاة الأسنان، لافتة إلى أن هذه الأماكن هي أرض خصبة مثالية لتكاثر الميكروبات، نظراً لتعرضها للرطوبة المستمرة، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.
 
العاثيات
غير أن هذه الفيروسات ليست من النوع الذي قد يسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا (أو ما هو أسوأ). بل تسمى العاثيات، وتعتبر العدو الطبيعي للبكتيريا إذ تطاردها وتهاجمها.
 
وحلل فريق الدراسة 34 فرشاة أسنان، و92 رأس دش بحثاً عن الميكروبات والفيروسات الموجودة على سطحها.
 
حيث حدد الباحثون، في المجمل، 614 فيروساً مختلفاً في العينات. وعلى رؤوس الدش، نشأت كثير من الميكروبات من مصادر المياه، فيما جاءت تلك الموجودة على فرشاة الأسنان من خليط من الفم والبيئة المحيطة.
 
"عدد هائل للغاية"
في السياق أفادت الأستاذة المساعدة في كلية ماكورميك للهندسة بجامعة نورث وسترن التي قادت الدراسة، إيريكا هارتمان، أن "عدد الفيروسات التي وجدناها هائل للغاية".
 
كما أردفت في بيان: "لقد وجدنا كثيراً من الفيروسات التي لا نعرف عنها سوى القليل وكثيراً من الفيروسات الأخرى التي لم نرها من قبل. إنه لأمر مدهش مدى التنوع البيولوجي غير المستغل الذي يحيط بنا".
 
قتل مسببات الأمراض
إلا أن الباحثين فجروا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث لفتوا إلى أن هذه الفيروسات هي من العاثيات البكتيرية، التي تُستخدم بالفعل في التجارب السريرية لقتل مسببات الأمراض وتشكيل أساس لأدوية جديدة لعلاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
 
وقالت هارتمان إن "الخبر السار هو أنه بما أن البكتيريا العاثية لا تصيب الخلايا البشرية، لا أعتقد أن أي شيء في نتائجنا يثير القلق".
 
كما أكدت أن "الميكروبات موجودة في كل مكان طوال الوقت حولنا، ولن نكون قادرين على هضم طعامنا أو صد العدوى إذا لم تكن لدينا ميكروبات في أجسامنا".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   