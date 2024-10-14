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في اكتشاف خطير، خلصت دراسة موسعة حديثة إلى أن كوفيد-19 قد يكون عامل خطر قوي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد الإصابة به.

واعتمدت الدراسة التي نشرت الأربعاء في المجلة الطبية Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology، على السجلات الطبية لنحو ربع مليون شخص تم تسجيلهم في قاعدة بيانات كبيرة تسمى UK Biobank.

وضمن مجموعة البيانات هذه، حدد الباحثون أكثر من 11000 شخص لديهم اختبار معمل إيجابي لكوفيد-19 موثق في سجلاتهم الطبية في عام 2020؛ تم نقل ما يقرب من 3000 منهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بالعدوى.

وقارنوا هذه المجموعات بأكثر من 222000 شخص آخر في نفس قاعدة البيانات الذين لم يكن لديهم تاريخ من كوفيد-19 خلال نفس الإطار الزمني.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد في عام 2020، قبل وجود لقاحات لتخفيف العدوى، كانوا أكثر عرضة بمرتين لخطر الإصابة بأمراض قلبية خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بعد مرضهم، مقارنة بالأشخاص الذين لم تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية.

إذا تم نقل الشخص إلى المستشفى بسبب إصابته بالعدوى، مما يشير إلى حالة أكثر شدة، فإن خطر الإصابة بحدث قلبي رئيسي كان أكبر - أكثر من ثلاثة أضعاف - من الأشخاص الذين لا يوجد لديهم كوفيد في سجلاتهم الطبية.

وعلاوة على ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين احتاجوا إلى دخول المستشفى، بدا أن كوفيد-19 كان عامل خطر قوي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية في المستقبل مثل مرض السكري أو مرض الشرايين الطرفية، أو PAD.

وقدرت إحدى الدراسات أن أكثر من 3.5 مليون أميركي تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 مابين مايو 2020 وأبريل 2021.

نتيجة فريدة من نوعها لكوفيد-19

ووجدت الدراسة أن المخاطر القلبية المرتفعة الناجمة عن العدوى لم تتضائل بمرور الوقت.

وقال الدكتور ستانلي هازن، مؤلف الدراسة ورئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في عيادة كليفلاند: "لا توجد أي علامة على انخفاض هذا الخطر.. أعتقد أن هذه واحدة من النتائج الأكثر إثارة للاهتمام والمدهشة".

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة باتريشيا بيست، طبيبة القلب في عيادة مايو في روتشستر بولاية مينيسوتا، والتي لم تشارك في البحث، إن هذا الاكتشاف مذهل ويبدو أنه فريد من نوعه بالنسبة لكوفيد-19.

وقالت بيست: "نعلم منذ بعض الوقت أن العدوى تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، لذلك إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، إذا أصبت بأي نوع من العدوى ... سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية". "لكنها تختفي عمومًا بسرعة كبيرة بعد الإصابة.

واضافت: "هذا مجرد تأثير كبير، وأعتقد أنه يرجع فقط إلى مدى اختلاف كوفيد عن بعض الالتهابات الأخرى".

ويقول الباحثون المشاركون في الدراسة إنهم لا يعرفون بالضبط لماذا يكون لكوفيد-19 مثل هذه التأثيرات طويلة الأمد على الجهاز القلبي الوعائي.

دراسات سابقة

وأظهرت دراسات سابقة أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الخلايا التي تبطن جدران الأوعية الدموية، كما تم العثور على الفيروس في لويحات لزجة تتشكل في الشرايين والتي يمكن أن تنفجر وتسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال مؤلف الدراسة حينها الدكتور هومان ألايي، أستاذ الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا: "قد يكون هناك شيء يفعله كوفيد بجدران الشرايين والجهاز الوعائي يتسبب في تلف مستمر ويستمر في الظهور بمرور الوقت".

قال ألايي إن نظريتهم العملية هي أن كوفيد قد يزعزع استقرار اللويحات التي تتراكم داخل جدران الشرايين وقد تجعلها أكثر عرضة للتمزق والتسبب في جلطة.

بعض العوامل الوقائية

يعرف الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم فصائل دم غير O معينة - A أو B أو AB - معرضون لخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويبدو أن فصيلة الدم تلعب أيضًا دورًا في مدى احتمالية إصابة الشخص بكوفيد، كما يبدو أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم O محميون قليلاً هناك أيضًا.

وفي الدراسة الجديدة، لم يكن لدى الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم O والذين دخلوا المستشفى بسبب كوفيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مرتفعًا مثل أولئك الذين لديهم فصائل دم A أو B أو AB، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا في مأمن، كما قال هازن: كانوا لا يزالون معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن فصيلة دمهم كانت مجرد متغير آخر يجب مراعاته.

ويعتقد الباحثون أن الجين الذي يشفر فصيلة الدم قد يلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بعد الإصابة بكوفيد، لكنهم غير متأكدين بالضبط من كيفية حدوث ذلك.